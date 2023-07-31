المدير الإداري للشركة لـ«الاتحاد»: «ويز إير أبوظبي» ضاعفت أعداد المسافرين في النصف الأول

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشف يوهان إيدهاغن المدير الإداري لشركة ويز إير أبوظبي، عن تسجيل أداء قياسي في النصف الأول من العام الجاري، وتضاعف أعداد المسافرين لتستقبل الشركة 1.3 مليون راكب مقارنة مع 1.2 مليون راكب خلال عام 2022 بأكمله.

وقال إيدهاغن، في حوار مع «الاتحاد»، إن الشركة سجلت معدل إشغال مقاعد بواقع %85 في النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفع الطلب بشكل كبير على الوجهات الجديدة التي أطلقتها الشركة.

وأشار إلى أن أسطول الناقلة وصل إلى 10 طائرات حالياً بعد تسلم طائرتين مؤخراً وتسير إلى 40 وجهة في 28 دولة.

وأكد إيدهاغن العودة إلى النشاط الكامل والطبيعي بعد جائحة «كورونا»، وتسجيل الإمارات أداء أعلى من معدلات المنطقة وأوروبا.

وأرجع تحقيق نمو قوي بالنصف الأول إلى استمرارية الشركة في الاستثمار في التوسع في أسطولها وشبكة وجهاتها وقدرتها الاستيعابية وشبكة الربط بين أبوظبي وأوروبا، إضافة إلى الاستثمار في الموظفين، حيث يوجد حالياً نحو 500 موظف في الشركة.

وأشار إلى قوة الربط بين أبوظبي ووجهات أوروبية فالناقلة لديها تغطية أوروبية كبيرة في دول، مثل إيطاليا والنمسا وبولندا وهنجاريا ورومانيا وألبانيا وساراييفو، إضافة إلى تغطية خليجية وعربية، مثل السعودية والبحرين والكويت ومصر والعراق، فضلاً عن تغطية لرابطة الدول المستقلة، مثل كازاخستان وأوزبكستان.

وتحرص شركة ويز إير أبوظبي، بموقعها الاستراتيجي في دولة الإمارات، على توفير تجارب سفر مريحة وعالية الجودة ومنخفضة التكلفة إلى العديد من الوجهات، بما فيها الإسكندرية وسوهاج في مصر، وألماتي ونورسلطان في كازاخستان، وعمّان والعقبة في الأردن، وأنقرا في تركيا، وأثينا وسانتوريني في اليونان، وسمرقند وطشقند في أوزباكستان، وباكو في أذربيجان، وبلغراد في صربيا، والدمام والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والكويت في الكويت، وكوتايسي في جورجيا، والمنامة في البحرين، وماليه في المالديف، ومسقط وصلالة في عُمان، وساراييفو في البوسنة، وغيرها من الوجهات.

وأضاف: تلك التغطية لمناطق مختلفة في العالم، تُوجد توازناً بين السياحة الوافدة لأبوظبي دعماً لاستراتيجية السياحة، والسياحة الصادرة، من خلال توفير فرصة للسياحة وزيارة العائلات من أبوظبي إلى وجهاتها المختلفة.



ذروة الموسم

وحول أداء الشركة في الصيف الجاري الذي يعد موسم الذروة للسفر، أكد أنه يتم تحقيق نتائج تفوق العام الماضي، حيث تم تسجيل معدلات إشغال مقاعد في نهاية الثمانينيات، وتمت زيادة عدد الرحلات الأسبوعية لعدد من الوجهات، وشهدنا إقبالاً وارتفاعاً في الطلب على الوجهات الجديدة.

وتضم شبكة «ويز إير أبوظبي» مجموعة من الوجهات المميزة لقضاء العطلة خلال موسم الصيف، بما في ذلك جزر المالديف، ولارنكا، وصلالة، وسانتوريني، وأنطاليا.

وأكد إيدهاغن أن أكثر الوجهات التي شهدت طلباً ملحوظاً خلال الصيف سراييفو في المقام الأول، إضافة إلى بيشكيك في قيرغيستان التي تم إطلاقها مؤخراً في بداية يونيو.

وحول خدمات الشركة وتطويرها لعملية الحجز الإلكتروني، أشار إيدهاغن إلى أنه يتم العمل بشكل مستمر على تطوير منصة الحجز الإلكتروني، حيث يتم العمل حالياً على تطوير منصفة إصدار التذاكر إلكترونياً.



تنشيط حركة السفر

فيما يتعلق بدور الشركة في تنشيط حركة السفر والسياحة لأبوظبي، قال إن أبوظبي تُعد وجهة سياحية رئيسة تشهد استثمارات ضخمة في تطوير القطاع السياحي وجهود كبيرة في جذب الزوار».

وأضاف: «بلغ عدد المسافرين إلى أبوظبي عبر الناقلة في النصف الأول من العام الجاري 600 ألف مسافر للإمارة».

وحول خطط الشركة على المدى الطويل، قال: «هدفنا الاستمرار في أن يكون لنا دور في تعزيز الاقتصاد الوطني والنمو لمواكبة الطلب، ونسعى إلى زيادة حجم أسطولنا ليصل إلى 50 طائرة خلال السنوات الخمس المقبلة».

وفيما يتعلق بمطار أبوظبي الجديد، قال إيدهاغن «إن استثمارات أبوظبي المستمرة في تطوير قطاع الطيران سيزيد من القدرة الاستيعابية، ما يجعل شركات الطيران تستثمر أكثر، وتزيد من قدرتها على النمو بشكل أكبر مع تبني أحدث التكنولوجيا، ما يسهل على المسافرين إجراءات السفر والذي يعد أمراً في غاية الأهمية لنا».