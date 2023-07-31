الثلاثاء 1 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

انتعاش اقتصادي طفيف في منطقة اليورو

انتعاش اقتصادي طفيف في منطقة اليورو
1 أغسطس 2023 00:51

بروكسل (أ ف ب) 

أخبار ذات صلة
الهجرة غير الشرعية.. تؤرق تونس وتستنزف اقتصادها
«البوابة العالمية».. مبادرة لربط الاتحاد الأوروبي بالعالم

سجلت منطقة اليورو انتعاشاً اقتصادياً طفيفاً في الفصل الثاني من السنة، غير أنها لا تزال تعاني صعوبات متواصلة في ألمانيا وبقاء التضخم في مستوى مرتفع، وفق بيانات أصدرها معهد «يوروستات» أمس. وارتفع إجمالي الناتج المحلي للدول العشرين التي تتشارك العملة الموحدة بنسبة 0.3% بين أبريل ويونيو بوتيرة فصلية، وفق التقديرات الأولية للمعهد الأوروبي للإحصاءات.
وكان إجمالي الناتج المحلي سجل ركوداً عند مستوى صفر بالمئة خلال الفصل الأول، وفق الأرقام المعدلة الصادرة عن «يوروستات» الذي أفاد سابقاً عن تراجع بنسبة 0.1%، ما يشير إلى انكماش تقني.
ولا يزال اقتصاد منطقة اليورو يعاني التباطؤ الاقتصادي في ألمانيا، القوّة الاقتصادية الأولى في أوروبا، حيث بقي نمو إجمالي الناتج المحلي منعدماً بين أبريل ويونيو، بعدما تراجع بنسبة 0.4% و0.1% في الفصلين السابقين على التوالي.
من جانبها، شهدت إيطاليا تراجعاً مفاجئاً في إجمالي ناتجها المحلي بنسبة 0.3% نتيجة ظروف عدة، أبرزها تباطؤ الاستثمارات على خلفية ارتفاع معدلات الفائدة. كما تراجع اقتصاد السويد (-1.5%) ولاتفيا (-0.6%) والنمسا (-0.4%). في المقابل، حقق بلدان هما فرنسا وإسبانيا نتائج اقتصادية جيدة.
وبلغ النمو في فرنسا 0.5% (بالمقارنة مع 0.1% في الفصل الأول)، ما يتخطى بكثير التوقعات، بدفع من الصادرات التي عوّضت عن ركود الاستهلاك.
وإن كان النمو في إسبانيا تباطأ إلى 0.4%، إلا أن اقتصاد البلد ما زال مدعوماً من الاستهلاك.
وقد يعاني الاقتصاد الأوروبي صعوبات في النصف الثاني من السنة. وأفادت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، الخميس، عن آفاق «متردّية».

الانتعاش الاقتصادي
منطقة اليورو
يوروستات
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
الاقتصادي
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
اليوم 20:35
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
الإمارات
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
اليوم 20:33
جانب من ورشة عمل التطوير والتدريب (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ورشة لتعزيز قدرات المعلّمين
اليوم 20:08
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
الإمارات
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
اليوم 20:02
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
دنيا
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©