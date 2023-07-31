2.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 2.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 581 مبايعة بقيمة 1.44 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 499.41 مليون درهم، و512 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 940.74 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 111 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 70 مليون درهم في منطقة جزيرة 2، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات؛ إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 24 مليون درهم، وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 89 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة الثنية الخامسة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة معيصم الأول، وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.