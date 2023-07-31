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الاقتصادي

اتفاقية بين «موانئ أبوظبي» و«ساب الإمارات»

خلال التوقيع على الاتفاقية (من المصدر)
1 أغسطس 2023 00:52

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، عن توقيع اتفاقية مع شركة «ساب الإمارات» الرائدة في مجال الدفاع والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تتخذ من مجمع توازن الصناعي مقراً لها، يتم من خلالها تأسيس علاقة تعاون استراتيجي بين الطرفين لتطوير حلول وأنظمة استشعار للمراقبة البحرية.
وبهذه المناسبة، قال عثمان الخوري، المدير التنفيذي بالإنابة لإدارة التشريعات، مجموعة موانئ أبوظبي: «نحن ملتزمون بتبني أحدث التقنيات المتطورة لتعزيز عملياتنا، ويأتي هذا التعاون مع شركة ساب في إطار جهودنا لاستكشاف حلول مراقبة مبتكرة والمساهمة في رفع مستوى السلامة العامة لموانئنا».
ومن جهتها، قالت آنا كارين روزن، المدير العام لشركة «ساب» في دولة الإمارات: «تمثل هذه الاتفاقية دفعة قوية إلى الأمام نحو التزامنا تجاه متعاملينا بتطوير حلول عالمية المستوى للأمن والمراقبة، وسوف نتمكن من خلال هذه الشراكة في إحداث نقلة نوعية في إدارة حركة السفن وعمليات الموانئ، ووضع معايير جديدة لتحسين الكفاءة والسلامة في هذا القطاع».

موانئ أبوظبي
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