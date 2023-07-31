76.4 مليار درهم مكاسب أسواق الأسهم خلال يوليو

أبوظبي (وام)

كسبت أسواق المال الإماراتية خلال شهر يوليو الماضي وحده أكثر من 76.42 مليار درهم، بواقع 40.24 مليار درهم في سوق أبوظبي ونحو 36.2 مليار درهم في سوق دبي المالي.

وخلال سبعة أشهر أي منذ بداية العام الجاري حتى نهاية يوليو، أضافت أسواق المال المحلية نحو 300 مليار درهم إلى قيمتها السوقية بنحو 191.5 في سوق أبوظبي ونحو 107.5 مليار درهم في سوق دبي وذلك بدعم المكاسب من جهة والادراجات الجديدة من جهة أخرى.

وبذلك تخطى رأس المال السوقي في أسواق المال الإماراتية 3.5 تريليون درهم نهاية يوليو بواقع 2.816 تريليون درهم في أبوظبي، ونحو 689.46 مليار درهم في سوق دبي، مقارنة بنحو 3.2 تريليون درهم نهاية العام الماضي مقسمة بواقع 2.624 تريليون في أبوظبي ونحو 582 مليار في دبي. وأما بالنسبة للتداولات اليومية وخلال آخر جلسات شهر يوليو ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.26% إلى مستوى 9787.13 نقطة، بعد تداولات تجاوزت 1.25 مليار درهم على 479.6 مليون سهم.