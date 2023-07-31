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الاقتصادي

«غرفة دبي» تستضيف اجتماع عمومية «الأعمال الصربي»

خلال الاجتماع (من المصدر)
1 أغسطس 2023 00:51

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تأسيس مجلس الأعمال الصربي حيث استضافت الغرفة اجتماع الجمعية العمومية السنوية الأول للمجلس بحضور ممثلين عن 17 شركة من صربيا، وتم خلال الاجتماع تعيين الدكتور ماركو سيلاكوفيتش رئيساً للمجلس.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تربطنا علاقة قوية مع الشركات الصربية على مدار السنوات الماضية، ويسعدنا أن نرتقي بشراكتنا إلى مستوى جديد مع إنشاء مجلس الأعمال الصربي. وتندرج هذه المبادرة ضمن استراتيجيتنا لتأسيس مجالس أعمال جديدة ودعم دورها في تعزيز فرص الأعمال العابرة للحدود وترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين دبي والأسواق الرئيسية حول العالم». وأكد لوتاه أن تأسيس مجلس الأعمال الجديد يهدف إلى توطيد العلاقة الاقتصادية بين الطرفين لتحقيق المنفعة المتبادلة على أعلى المستويات التجارية والحكومية من خلال رعاية مصالح الشركات وتعزيز قنوات المشاركة والاتصال. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع مجلس الأعمال الصربي لمد جسور التعاون في القطاعات الرئيسة ذات الاهتمام المشترك مثل الزراعة، والسيارات، والأغذية والمشروبات، والعقارات.

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