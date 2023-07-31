الثلاثاء 1 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«الاتحادية للضرائب»: ضرورة الالتزام بدقة الإقرار الضريبي

«الاتحادية للضرائب»: ضرورة الالتزام بدقة الإقرار الضريبي
1 أغسطس 2023 00:51

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس نيبال تتضمن دعوة لحضور COP28

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة الالتزام بدقة الإقرار عن ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
وأوضحت الهيئة أن التحديثات الأخيرة على تشريعات ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات، تحديداً فيما يتعلق بالإقرار عن توريدات التجارة الإلكترونية في إقرارات ضريبة القيمة المضافة، تترتب عليها التزامات إضافية على عدد من الأشخاص عند إعدادهم لإقراراتهم الضريبية.
وشددت الهيئة على أهمية قيام الأعمال بالتقييم الدقيق لما إذا كانت تندرج تحت الالتزامات الجديدة مُشيرة إلى أن عدم الامتثال لالتزامات الإقرار المحدّثة، بل وحتى الامتثال لها عندما لا يكون القيام بذلك لازماً قد يؤدي إلى ارتكاب أخطاءٍ ضريبية وتكبد غراماتٍ.
وأشارت إلى أنه اعتباراً من 1 يوليو 2023، ومن خلال إقرار ضريبة القيمة المضافة لأول فترة ضريبية بدأت في أو بعد ذلك التاريخ، يتعيّن على من يُطلق عليهم «المسجلين المؤهلين» الإقرار عن التوريدات التي تمّت عبر التجارة الإلكترونية في الخانة 1 من إقرار ضريبة القيمة المضافة على أساس الإمارة التي يتمّ فيها استلام توريد السلع أو الخدمات من قبل العميل، والاحتفاظ بالأدلة الداعمة ذات الصلة، وإذا لم يُكن الخاضع للضريبة مُسجلاً مؤهلاً، أو إذا لم يكن التوريد توريداً للتجارة الإلكترونية، فبصفة عامة، يجب على الخاضعين للضريبة الإبلاغ عن توريداتهم في الإمارة التي تقع فيها المؤسسة الثابتة ذات الصلة بالتوريدات المُقدَّمة.
ودعت الهيئة الخاضعين للضريبة للاطلاع على التشريعات والتوضيحات ذات الصلة المقدّمة من قِبَل الهيئة قبل القيام بتقديم إقرارات ضريبية القيمة المضافة القادمة للتأكد مما إذا:
1. قد قاموا بتوريدات عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية التي انتهت في 31 ديسمبر 2022،
2. وما إذا كانت قيمة التوريدات التي قاموا بها عبر التجارة الإلكترونية في السنة الميلادية السابقة قد جاوزت 100 مليون درهم.
وأوضحت الهيئة أنه لمساعدة الخاضعين للضريبة على إعداد وتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل صحيح، سيُطلب عبر منصة «إمارات تاكس» للخدمات الرقمية من الخاضع للضريبة الرد على سؤالين لتأكيد ما إذا كان مُسجَّلاً مُؤهلاً أم لا وفقاً للإجراءات الجديدة لتقديم الإقرارات الضريبية المُتعلِّقة بتوريدات التجارة الإلكترونية، حيث يساهم ذلك التحقق في تقديم إقرارات صحيحة وتجنب ارتكاب أخطاء يجب تصحيحها لاحقاً وكذلك تجنب دفع الغرامات.

الهيئة الاتحادية للضرائب
الإمارات
التجارة الإلكترونية
ضريبة القيمة المضافة
آخر الأخبار
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
الاقتصادي
26.6 مليار درهم إيرادات &e الموحدة خلال النصف الأول
اليوم 20:35
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
الإمارات
سلطان النيادي يُثري معلومات طلاب الإمارات حول الفضاء عبر جلسات الاتصالات اللاسلكية
اليوم 20:33
جانب من ورشة عمل التطوير والتدريب (من المصدر)
ثقافة
«أبوظبي للغة العربية» يشارك في ورشة لتعزيز قدرات المعلّمين
اليوم 20:08
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
الإمارات
محمد بن راشد: مصر المحضن الثقافي الأكبر والأعظم في عالمنا العربي
اليوم 20:02
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
دنيا
سرقة مجوهرات بقيمة 15 مليون يورو من متجر في قلب باريس
اليوم 19:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©