«سيمفوني الإماراتية» تطلق مشروع «ذا نورث ووترفرونت» في مينسك

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة سيمفوني للاستثمار الإماراتية في مينسك في بيلاروسيا، أمس، مشروع الواجهة البحرية الشمالي «ذا نورث ووترفرونت» بتكلفة تتجاوز 10 مليارات درهم (2.5 مليار يورو)، بحسب ما أفاد به محمد العبار رئيس مجلس إدارة شركة سيمفوني للاستثمار إحدى شركات التطوير العقاري العالمية.

وتبلغ إجمالي وحدات المشروع ما يقرب من 75 ألف وحدة تقع على مساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع، ويضم المشروع حديقة عامة وخدمات متنوعة.وقال العبار: «يعد مشروع التطوير العقاري (ذا نورث ووترفورنت)، رؤية جديدة وجريئة للمجمعات السكنية على الواجهة البحرية في قلب مينسك عاصمة بيلاروسيا، حيث يصبو المشروع إلى المستقبل ويستمد إلهامه من التاريخ الغني للمنطقة».

وأشار العبار إلى أن المشروع يعطي الأولوية لرفاهية السكان، وتوفير تجارب معيشية فريدة لهم من خلال إتاحة المرافق والخدمات عالية الجودة ونمط الحياة العصري للسكان، بالاستعانة بأبرز المصممين والمهندسين المعماريين لتقديم مجمعات سكنية عالية المستوى.

ويضم المشروع خدمات مجتمعية، تشمل: مركز معارض، حدائق عامة، حدائق الحي، حلبة تزلج على الجليد، مراكز تسوق، محال «السوبر ماركت»، مسارات للجري، فنادق، مطاعم ومقاه، مدارس، منشآت طبية، رياض أطفال، منطقة الفنون، كنيسة، جامعة تكنولوجيا المعلومات، خدمات بحرية.

ويشكل «نورث وونرفورنت» مجمعاً مثالياً يرتقي بجودة حياة سكانه عبر توفير المرافق ووسائل الراحة رفيعة المستوى لهم، وتتيح الحديقة الساحرة مزيجاً من الجمال الطبيعي والوجهات الآسرة.

كما يضم النادي السكني، حياً متميزاً يوفر تجربة فاخرة مع مرافق رفيعة المستوى، ويعزز النادي السكني تجربة الحياة المجتمعية المترابطة من خلال الفعاليات الاجتماعية، ويمثل وجهة للأفراد الباحثين عن أسلوب حياة متميز.