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الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب شهرية
31 يوليو 2023 11:43

تتجه أسعار الذهب اليوم الاثنين إلى تحقيق أكبر مكاسب لها في أربعة أشهر مع تزايد التوقعات بأن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ربما تقترب من إنهاء دورات تشديد السياسة النقدية الحالية.
وبحلول الساعة 0431 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1954.79 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1953.80 دولار للأوقية.

ومن المتوقع أن تنهي أسعار الذهب الشهر مرتفعة بنحو 1.8 بالمئة عند أعلى مستوى لها منذ مارس لأن التوقعات باحتمال أن تقترب أسعار الفائدة الأميركية من ذروتها وضعت الدولار على مسار ثاني انخفاض شهري له على التوالي.

ويبدو أن معادن نفيسة أخرى تتجه لتسجيل مكاسب شهرية بقيادة الفضة التي ارتفعت في المعاملات الفورية 6.5 بالمئة لكنها انخفضت 0.5 بالمئة خلال اليوم إلى 24.22 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 0.9 بالمئة إلى 927.38 دولار للأوقية. وهبط البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1241.93 دولار للأوقية.

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المصدر: وكالات
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