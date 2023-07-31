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الاقتصادي

النفط يتجه لتحقيق أكبر مكاسب في أكثر من عام

النفط
31 يوليو 2023 07:35

حومت أسعار النفط بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين، وتتجه لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها في أكثر من عام.
وبحلول الساعة 0005 بتوقيت جرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات إلى 84.90 دولار للبرميل. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 17 سنتا ليسجل 80.41 دولار للبرميل.
وينتهي عقد خام برنت لشهر سبتمبر في وقت لاحق اليوم. وكان عقد أكتوبر الأكثر نشاطا حيث سجل 84.23 دولار للبرميل بانخفاض 18 سنتا.

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وكان برنت وغرب تكساس الوسيط استقرا يوم الجمعة عند أعلى مستوياتهما منذ أبريل ليستمرا في تحقيق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بعد أن تلقت الأسعار دعما جراء شح إمدادات النفط العالمية وتوقعات بإنهاء رفع أسعار الفائدة الأميركية. والخامان في طريقهما لإنهاء شهر يوليو بتحقيق أكبر مكاسب شهرية منذ يناير 2022.

المصدر: وكالات
النفط الأميركي
النفط
أسعار النفط
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