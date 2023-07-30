السياحة المستدامة.. إطلاق مشاريع جديدة وتنظيم أحداث عالمية

رشا طبيلة (أبوظبي)

استثمارات ضخمة تُضخ في مشاريع سياحية وثقافية، وأخرى في تنظيم أحداث عالمية في مختلف القطاعات، منها الرياضة والاقتصاد والترفيه والثقافة، والجهود الترويجية المبتكرة، تجعل من أبوظبي محط أنظار العالم وتزيد من جاذبيتها للسياح، الأمر الذي يعزز من مكانتها على الخريطة السياحية الدولية وفي الوقت نفسه تحقيق نمو مستدام ورؤية ثاقبة لحاضر ومستقبل سياحي ذهبي.

ودأبت الإمارة منذ أكثر من عقد من الزمن على تطوير مشاريع أحدثت ولا تزال تُحدث نقلة نوعية في السياحة، منها مشاريع سياحية ترفيهية، مثل عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وأخرى ثقافية مثل متحف اللوفر أبوظبي.

وفي الوقت نفسه كثفت الإمارة جهودها لاستقطاب أحداث عالمية جعلت أبوظبي وجهة سياحية عالمية من خلال جمهور تلك الفعاليات والأحداث، مثل الأحداث الرياضية الكبرى سباق «الفورمولا 1» الذي ينطلق بشكل سنوي من حلبة مرسى ياس، واستضافتها لدوري كرة السلة الأميركي، وبطولة «يو اف سي» ونهائيات بطولة العالم للترايثلون، وبطولة أبوظبي «إتش إس بي سي للجولف» وغيرها، إضافة إلى معارض عالمية، مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول»أديبك» والقمة العالمية لطاقة المستقبل، ومعرض الدفاع الدولي»آيدكس»، فضلاً عن المعارض والأحداث الثقافية والطبية والمتخصصة في مختلف القطاعات، والفعاليات والعروض الفنية والثقافية لأبرز الفنانين العالميين.

ومن ناحية الترويج السياحي، تحرص أبوظبي على الترويج السياحي بطرق مبتكرة، مثل جلب فنانين أو مشاهير عالميين لزيارة المواقع السياحية، ما يعزز من التدفق السياحي من خلال متابعي هؤلاء المشاهير، مثل استضافة جزيرة ياس لعدد من المشاهير العالميين وجعلهم سفراء للجزيرة، منهم جيسون موموا، إضافة إلى تعيين النجم الهندي رانفير سينغ، سفيراً رسمياً للوجهة السياحية بأبوظبي وغيرهم، إضافة إلى تقديم حزم وعروض جاذبة لجميع الفئات، والمشاركة في أهم المعارض والمحافل الدولية وتنظيم الجولات التعريفية.

نمو مستدام

وتقول أمل حرب، نائب الرئيس للتسويق في «روتانا للفنادق»: تستمر أبوظبي بالاستثمار في القطاع السياحي ضمن رؤيتها لتحقيق نمو مستدام في القطاع السياحي، وتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية السياحية.

وتؤكد أن «افتتاح وجهات سياحية جديدة وعالمية، مثل سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي، التي افتتحت مؤخراً، إضافة إلى الاستثمار الكبير في استقطاب الفعاليات والأحداث العالمية الضخمة من أحداث رياضية، مثل (الفورمولا وان) و(ودوري كرة السلة الأميركية) وبطولة (يو اف سي)، وغيرها، يسهم في زيادة شهرة أبوظبي ومتابعيها من جميع أنحاء العالم وتعزيز الترويج لها وجهة سياحية فاخرة وترفيهية ورياضية، وبالتالي زيادة عدد السياح ومتوسط إقامتهم في الفنادق».

وتقول «نتوقع نمواً مستداماً للقطاع السياحي بأبوظبي، وسط مؤشرات إيجابية لنمو في أداء القطاع منذ بداية العام»، حيث يتم تنظيم عشرات من الفعاليات الرياضية في أبوظبي سنوياً، إضافة إلى فعاليات ثقافية وفنية وترفيهية في مختلف القطاعات، إضافة إلى المعارض والمؤتمرات العالمية المتخصصة في قطاعات اقتصادية وثقافية وطبية وبيئية، وغيرها من القطاعات.

نقلة نوعية

ويقول محمد واكب مدير إدارة التسويق والمبيعات في فندق «فيرمونت باب البحر أبوظبي»: الجهات المعنية بالسياحة من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي و«ميرال» تلعب دوراً رئيساً في تعزيز الوجهة، حيث نرى نمواً ملحوظاً ونقلة نوعية في القطاع، من خلال زيادة عدد سياح الترفيه وسياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض، إضافة إلى نمو في المجموعات السياحية.

ويضيف «يستقطب مركز أبوظبي الوطني للمعارض أيضاً مزيداً من الفعاليات والأحداث والمعارض».

ويشير واكب إلى أنه تم افتتاح مشاريع سياحية ترفيهية على مستوى عالمي والتي تعزز من مكانة أبوظبي على الخريطة السياحية العالمية، إضافة إلى استضافة فعاليات ضخمة، منها الرياضية مثل «يو اف سي» و«دوري كرة السلة الأميركية» وغيرهما، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية المتنوعة.

ويقول واكب، إن الجهود الترويجية الكبيرة التي يتم الاستثمار فيها تلعب دوراً مهماً في تعزيز الوجهة السياحية، مثل استقطاب واستقبال مشاهير عالميين للترويج للوجهات السياحية في الإمارة.

وجهات جديدة

وتستمر الإمارة في افتتاح وجهات سياحية جديدة، آخرها «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» بمساحة إجمالية تبلغ 183 ألف متر مربع، أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية في الشرق الأوسط تقدم تجارب فريدة ومغامرات مشوقة تحمل الضيوف من مختلف الأعمار في رحلة لا تنسى، إضافة إلى «سنو أبوظبي» في جزيرة الريم والتي تعد وجهة ثلجية ترفيهية جديدة للزوار.

واستطاعت أبوظبي، خلال الأعوام الماضية، تحقيق نقلة نوعية في سياحة الترفيه، من خلال افتتاح وجهات سياحية ترفيهية عالمية ومتميزة لا مثيل لها في العالم، مثل عالم فيراري أبوظبي وعالم وارنر براذرز أبوظبي، وكلايم أبوظبي، ومشروع القناة، وياس باي ووترفرونت، وغيرها من المشاريع والوجهات.

ولا تتوقف المشاريع وعمليات التطوير، فالإمارة تستعد خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، بدءاً من العام الجاري وحتى عام 2025، لافتتاح مشاريع عالمية ثقافية وسياحية وفنية ستُحدث نقلة نوعية في المنتج السياحي والثقافي المقدم للسياح والزوار من مختلف دول العالم، وتعكف العاصمة في الوقت الراهن على تطوير أيقونات ومعالم ثقافية وسياحية فريدة في نوعها وتصميمها، منها متاحف وطنية وعالمية متميزة، متخصصة في التاريخ الوطني والتاريخ الطبيعي والفنون الرقمية والفن والإبداع، لتكمل المشاريع والمرافق الحالية التي تتميز بها الإمارة، منها متحف اللوفر أبوظبي.

ومن المشاريع قيد الإنشاء، متحف التاريخ الطبيعي -أبوظبي، الذي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة، بمنطقة السعديات الثقافية،ومشروع «تيم لاب فينومينا أبوظبي» الذي يجري تطويره في منطقة السعديات الثقافية، والذي له تجارب تفاعلية من عالم الفنون الرقمية لإثراء المشهد الفني في منطقة السعديات الثقافية، ومتحف جوجنهايم أبوظبي، الذي سيشكل عند افتتاحه أحد المنجزات الرئيسة في المشهد الثقافي والفني والإبداعي في إمارة أبوظبي،و متحف زايد الوطني الذي يروي سيرة ومسيرة الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مسلطاً الضوء على تاريخ الإمارات والمنطقة وعلاقاتها الثقافية مع البلدان في جميع أنحاء العالم.