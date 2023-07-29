نوال الحوسني لـ «الاتحاد»: تعاون وثيق بين الإمارات و«آيرينا» لنشر حلول الاستدامة عالمياً

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت الدكتورة نوال الحوسني المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التعاون الوثيق والشراكة بين الإمارات و«آيرينا» لنشر حلول الاستدامة والطاقة النظيفة عالميا، لاسيما مع احتضان الإمارات للمقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» في أبوظبي منذ نحو 14 عاماً.

وقالت الحوسني لـ «الاتحاد»، إن العام الحالي، والذي أعلنته قيادة الدولة عاماً للاستدامة، شهد تعاون «آيرينا» مع الإمارات لتحقيق الدعم لمبادرة «تمكين الحياة وسبل العيش - الطاقة المتجددة لأجل العمل المناخي»، التابعة لمؤتمر الأطراف COP28 والهادفة إلى جمع مليار دولار لتعزيز المرونة في سلاسل القيمة الغذائية والصحية، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات نظمت بالتعاون مع الوكالة اجتماعاً خلال أبريل الماضي في نيويورك لحشد الدعم للمبادرة.

وأوضحت أن الإمارات أطلقت مع «‏آيرينا»، خلال ‏مؤتمر الأطراف بجلاسكو عام 2021، منصة «إيتاف»، لتسريع تمويل مشروعات الطاقة المتجددة حول العالم، بدعم مبدئي من صندوق أبوظبي للتنمية قيمته 400 ‏مليون دولار، حيث وصلت المنصة إلى مليار ‏دولار العام الماضي.

وذكرت الحوسني أن الإمارات تستضيف فعالية «المرأة في الدبلوماسية» التي تنظمها البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى «آيرينا» مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» والتي تدعو القيادات النسائية والدبلوماسية والخبراء في المناخ والطاقة لمناقشة تسريع الانتقال العادل والشامل للطاقة عالمياً.

وأوضحت أن شهر مايو الماضي شهد توقيع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» اتفاقية تعاون في تنفيذ مشروع بحثي دولي مشترك يهدف إلى تحديد فرص زيادة إنتاج الطاقة المتجددة بثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، كما يتسع التعاون بين دولة الإمارات و«آيرينا»، ليشمل تمكين الشباب في مجال الابتكار وتطوير وقيادة مشاريع الطاقة المتجددة وتحوّل الطاقة، بالإضافة إلى دعم التحوّل إلى الطاقة المتجددة في جهود حفظ السلام العالمي. وأطلق صندوق أبوظبي للتنمية عام 2013 مبادرة لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية، بالتعاون مع «آيرينا» بقيمة إجمالية بلغت (350 مليون دولار)، حيث موّل الصندوق ضمن المبادرة 26 مشروعاً بسعة 265 ميجاواط، استفادت منها 21 دولة.

مزيج الطاقة

وأكدت الحوسني أن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 تسهم في تسريع الوصول إلى هدف رفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة من 25% إلى 50%، وتحقيق توفير يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وأوضحت موضحة أن الدولة تضم اليوم 3 من أكبر مواقع إنتاج الطاقة الشمسية الأقل كلفة على مستوى العالم، كما تعد الإمارات في صدارة الدول المطبّقة لاستراتيجية الانبعاثات الصفرية في طاقتها النووية السلمية، مؤكدة أن استثمارات الدولة في مجال الطاقة النظيفة ستتسارع في المرحلة المقبلة.

حلول مناخية

وأكدت الحوسني أن استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28» بشأن المناخ تعكس رؤية القيادة الرشيدة لضرورة طرح حلول مناخية عالمية عملية يشارك في ابتكارها الجميع من أفراد ومؤسسات وقطاعات اقتصادية وخدمية ومجتمعات وحكومات، موضحة أن المؤتمر الدولي الذي ستشارك فيه أكثر من 190 دولة سيشكل منصة للتعريف بجهود دولة الإمارات الرائدة في مسار مواجهة التغير المناخي والعمل المناخي العالمي في مجال الاستدامة وتنويع مزيج الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة

وقالت الحوسني: انعقاد مؤتمر الأطراف COP28 على أرض دولة الإمارات هو تأكيد أممي ودولي على هذا الدور القيادي للدولة في جمع كل الحريصين على ابتكار حلول مناخية يشارك فيها القطاعات الحكومية والخاصة من أجل مستقبل مستدام وتنمية تشمل الجميع، كما يعزز الحدث العالمي، قيادة دولة الإمارات لمسار طرح وتشجيع الأفكار العملية التي تجمع بين التنمية المستدامة والعمل المناخي العالمي المشترك.

وأوضحت أن الاستعدادات للمؤتمر في الدولة تجري بزخم مستمر ومتصاعد وتشارك فيها كل القطاعات وشرائح المجتمع والنشء والشباب والمتطوعين ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص لاستقبال الوفود من كل أنحاء العالم والخروج بنتائج مثمرة للمؤتمر المناخي الأهم.

خفض الانبعاثات

وفيما يتعلق بجهود الإمارات فيما يتعلق بخفض الانبعاثات، أوضحت الحوسني أن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 والتي أعلنتها قيادة الدولة عام 2021 كانت الأولى من نوعها على مستوى المنطقة في هذا المجال، وقد أعطت زخماً هائلاً لمسار خفض الانبعاثات على كل المستويات.

وأوضحت أن هذا الزخم يتواصل اليوم بإشراك مختلف الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في جهود تبنّي ممارسات الاستدامة التي تحقق أهداف مبادرة الحياد المناخي، إلى جانب تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الممارسات المستدامة في تقليل الانبعاثات ليشمل مختلف المراحل العمرية، ومن هذه الممارسات المستدامة على مستوى الشركات، تطبيق تقنيات التقاط الكربون على مستوى صناعي في دولة الإمارات في خطوة هي الأولى على مستوى المنطقة.

الهيدروجين الأخضر

وبشأن استثمارات الإمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، أكدت الحوسني أن خريطة طريق الريادة في مجال الهيدروجين تشكل خطة وطنية شاملة في دولة الإمارات لدعم الصناعات المحلية منخفضة الكربون، والمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي بحلول عام 2050، وتعزيز مكانة الدولة كمُصدّر للهيدروجين، ومشيرة إلى وجود العديد من الشراكات والمشاريع الوطنية الرائدة الهادفة إلى تعزيز موقع الدولة عالمياً كمنتج للهيدروجين الأخضر.

شراكة إماراتية أميركية

أكدت الدكتور نوال الحوسني أهمية الشراكات الإماراتية بقطاع الطاقة المتجددة، في نشر حلول الطاقة النظيفة، موضحة أن شهر نوفمبر الماضي شهد توقيع الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة تبلغ طاقتها الإنتاجية 100 جيجاواط في كلٍ من دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف أنحاء العالم بحلول عام 2035.

وأشارت إلى أهمية المبادرات الاستراتيجية والشراكات الهادفة التي تعقدها دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة، مع مختلف الدول الفاعلة في تسريع انتقال الطاقة، كما تندرج ضمن استثمار الإمارات مليارات الدولارات لدعم مشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، خاصة في المجتمعات النامية والأكثر تعرضاً لتداعيات التغير المناخي

وأعلنت دولة الإمارات والولايات المتحدة، يناير الماضي تشكيل لجنة لإدارة الشراكة الاستراتيجية الإماراتية الأميركية للاستثمار في الطاقة النظيفة (PACE)، حيث أعلن الجانبان أنه سيتم البدء بتخصيص 20 مليار دولار كمرحلة أولى لتمويل مشروعات للطاقة النظيفة والمتجددة تبلغ طاقتها الإنتاجية 15 غيغاواط في الولايات المتحدة قبل عام 2035.

وأعلنت دولة الإمارات مؤخراً انضمامها إلى مجموعة من الشركاء العالميين من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية لتقديم ما يصل إلى 275 مليون دولار لتوليد الطاقة النووية في رومانيا.

مشاريع مصدر

أكدت الدكتور نوال الحوسني، أن الاتفاقية الاستراتيجية التي تم إنجازها في ديسمبر الماضي للاستحواذ على حصص في «مصدر»، من قبل «طاقة» و«مبادلة» و«أدنوك»، تشكل خطوة استراتيجية نحو تعزيز قدرات دولة الإمارات في إنتاج الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن هذه الشراكة الاستراتيجية الثلاثية ستمكّن «مصدر»من زيادة قدرة توليد للطاقة المتجددة حتى 100 جيجاواط بحلول عام 2030.

وتستثمر «مصدر» في مشاريع حول العالم تتجاوز قيمتها الإجمالية 30 مليار دولار (110 مليارات درهم)، حيث تنتشر أعمال الشركة في أكثر من 40 دولة موزعة على 6 قارات.