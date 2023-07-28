23 مليار درهم مكاسب القيمة السوقية لأسواق المال الإماراتية في أسبوع

يوسف البستنجي (أبوظبي)

حققت أسواق المال الإماراتية، مكاسب جديدة في قيمتها السوقية بلغت 23 مليار درهم لتبلغ قيمتها الإجمالية 3.502 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية لأسهم الشركات المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي أمس.

وأغلقت المؤشرات العامة للسوقين في «المنطقة الخضراء» على ارتفاع يتجاوز 1.3% بدعم من تحسن معنويات المستثمرين، في ظل النتائج المالية الإيجابية المفصح عنها لعدد من الشركات القيادية في السوقين، والتي أظهرت نمواً في الأرباح الصافية فاق التوقعات، كما تلقت الأسواق دعماً من تدفق الاستثمارات الأجنبية التي سجلت 426 مليون درهم (صافي شراء) في سوقي أبوظبي ودبي خلال الأسبوع الماضي.

وتمكنت الأسواق من تعزيز ثقة المتداولين والمستثمرين، حيث استقطبت سيولة إجمالية بلغت قيمتها 8.32 مليار درهم.



سوق أبوظبي

وتفصيلاً، حققت الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية مكاسب جديدة في قيمتها السوقية بلغت 21 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وسط تحسن معنويات المستثمرين في ظل النمو الكبير في أرباح عدد من الشركات القيادية التي أعلنت نتائجها للنصف الأول من العام الجاري.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق العاصمة الإماراتية أبوظبي إلى 2.818 تريليون درهم وفقاً لأسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها يوم أمس، مقارنة مع 2.797 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وتظهر بيانات السوق أن المؤشر العام للسوق ارتفع بنسبة 1.37% تعادل زيادة بقيمة131 نقطة ليغلق على مستوى 9761 نقطة أمس، مقارنة مع 9629 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وارتفعت قيمة التداول في سوق أبوظبي خلال الأسبوع الماضي لتبلغ 5.72 مليار درهم بزيادة قدرها نحو 1.6 مليار درهم من السيولة الإضافية التي استقطبها السوق.

ووفقاً للبيانات الإحصائية عن التداولات التي يوفرها السوق، فقد شهد الأسبوع الماضي استمراراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية للسوق، حيث بلغت محصلة تداولات الأجانب الإجمالية نحو 293 مليون درهم صافي شراء، فيما أضاف الأجانب لمحافظهم الاستثمارية نحو 21.3 مليون سهم جديدة لاستثماراتهم في سوق أبوظبي.

وتظهر البيانات أن محصلة تداولات المستثمرين الأجانب (من غير العرب) بلغت 183 مليون درهم صافي شراء، كما سجل المستثمرون الخليجيون أيضاً 138 مليون درهم صافي شراء، في حين بلغت محصلة تداولات المستثمرين العرب (غير الخليجيين) نحو 28 مليون درهم صافي بيع.



سوق دبي

إلى ذلك، أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي أيضاً في «المنطقة الخضراء» مرتفعاً بنسبة 1.3% تقريباً تعادل 51 نقطة ليغلق على مستوى 4.036 نقطة أمس مقارنة مع 4986 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.

وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة ارتفاعاً بنحو 2 مليار درهم لتبلغ 684 مليار درهم أمس مقارنة مع 682 مليار درهم بنهاية الأسبوع السابق.

وشهد الأسبوع الماضي ارتفاعاً في قيمة السيولة التي تدفقت للسوق، حيث بلغت 2.6 مليار درهم مقارنة مع 1.7 مليار درهم في الأسبوع السابق. وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال هذا الأسبوع الماضي 1.061 مليار درهم، لتشكل ما يقارب من 41.20% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب من الأسهم خلال الفترة نفسها نحو 928 مليون درهم، لتشكل ما نسبته 36.02% من إجمالي قيمة المبيعات

ونتيجة لذلك فقد بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 133.23 مليون درهم، (صافي شراء).

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي حوالي 1.19 مليار درهم لتشكل ما نسبته 46.23% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المباعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الفترة نفسها حوالي 1.052 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.84% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 138.6 مليون درهم، (صافي شراء).