أرباح «الواحة كابيتال» تقفز 221% إلى 318 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «الواحة كابيتال»، تحقيق زيادة في أرباحها الصافية بنسبة 221% على أساس سنوي إلى 318 مليون درهم خلال النصف الأول 2023، أي ما يعادل عائداً على حقوق الملكية بنسبة 12.6%. وجاء هذا الأداء القوي مدفوعاً بالعوائد القوية المحققة في صناديقها الاستثمارية وارتفاع الدخل من رسوم إدارة أصول لدينا التابعة لأطراف الثالثة. وسجلت الشركة إجمالي دخل تشغيلي بقيمة 500 مليون درهم خلال الستة أشهر الأولى 2023، مما يمثّل زيادةً بنسبة 123% مقارنةً بـ 224 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال محمد حسين النويس مدير الإدارة: «نجحت صناديقنا الاستثمارية في أدوات الائتمان والأسهم بالأسواق الناشئة في مواصلة تحقيق عوائد استثنائية لصالح الشركة وعملائنا، كما أن الشركة تحظى بمستوى اهتمام عالمي متزايد من قبل مؤسسات الاستثمار والمكاتب العائلية، وهو ما ينعكس في زيادة الالتزامات الرأسمالية بشكل كبير». وأضاف: «إن حجم الأصول المُدارة كسر حاجز الـ 2 مليار دولار خلال العام الجاري، حيث تبلغ حصّة المستثمرين من الأطراف الثالثة حالياً 57% من إجمالي الأصول».