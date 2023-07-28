386.4 مليون درهم أرباح «تبريد» في 6 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

أفصحت «تبريد»، الشركة الوطنية للتبريد المركزي الرائدة عالمياً في تطوير وتوريد خدمات تبريد المناطق، نتائجها المالية الموحّدة للستة أشهر الأولى من عام 2023، مُسجّلةً ارتفاعاً في صافي أرباحها ليبلغ 386.4 مليون درهم، مقارنةً بـ 240.4 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت إيرادات شركة «تبريد» خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 9.4% على أساس سنوي لتصل إلى 1.067 مليار درهم، مقارنة بـ 975.7 مليون درهم لنفس الفترة من العام الماضي، حيث أضافت الشركة هذا العام 33.483 طن تبريد عبر توصيلات جديدة في الإمارات والبحرين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، وإضافة محطة تبريد في الإمارات ومحطتين في المملكة العربية السعودية.



توسعات خارجية

وتواصل «تبريد» نموّها على المستوى الدولي خلال النصف الثاني مع هذا العام مع الاستحواذ الناجح على شبكة تبريد تخدم مشروع إنتليون بارك التابع للمطور العقاري تاتا ريالتي، بمساحته البالغة 3.5 مليون قدم مربعة في جوروغرام، الهند، حيث بدأت «تبريد» في وقت سابق من هذا الشهر تشغيل الشبكة، لتطلق بذلك رسمياً أولى عملياتها في الهند التي أصبحت شريكاً رئيساً وسوقاً استراتيجياً لشركة «تبريد» بالتزامن مع توسعات محفظتها العالمية.

وسجلت إيرادات المجموعة ارتفاعاً بنسبة 9.4% محققةً 1.067 مليار درهم مقارنةً بـ 975.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022، كما سجلت أرباح العمليات ارتفاعاً بنسبة 5% لتصل إلى 394.2 مليون درهم.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تقدر بـ590.1 مليون درهم، وبلغ صافي أرباح الشركة الأمّ 386.4 مليون درهم.



إنجازات تشغيلية

وبلغ إجمالي حجم الطاقة التشغيلية 1.3 مليون طن تبريد، فيما بلغ حجم توصيلات التبريد الجديدة 33.483 طن، منها 17.396 طناً لعملاء جدد في الإمارات، و14.163 طناً في المملكة العربية السعودية، و1.018 طناً في مملكة البحرين، و906 أطنان في سلطنة عُمان، مع إضافة ثلاث محطات تبريد جديدة (محطة تبريد في الإمارات ومحطتين في المملكة العربية السعودية).

وقال خالد عبد الله القبيسي، رئيس مجلس إدارة «تبريد»: «إنّ نجاحنا في التوسع والاستحواذ على مشاريع جديدة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وإطلاق أولى خدماتنا لتبريد المناطق في الهند، لم يمكّننا وحسب من تقديم خدمات تبريد فعّالة وموثوقة، بل أَسهم في نمو قاعدة عملائنا العالميين، وتعزيز مساهمتنا بشكل كبير في جهود الحدّ من الانبعاثات الكربونية التي تعتبر على رأس أولوياتنا».