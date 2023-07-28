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الاقتصادي

«كهرباء ومياه دبي» تطلق الدفعة الثالثة من برنامج «لها»

مشاركات في برنامج «لها» (من المصدر)
29 يوليو 2023 01:41

دبي (الاتحاد)

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انسجاماً مع جهودها المتواصلة في التطوير المستمر لقدرات موظفاتها، أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، الدفعة الثالثة من برنامج «لها» الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة، تحت عنوان «قدرات مستقبلية للنساء الملهمات» ويهدف البرنامج إلى إعداد قيادات نسائية تسهم في تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية وتضم الدفعة الثالثة من البرنامج 25 موظفة من مختلف قطاعات الهيئة.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نحرص في الهيئة على تمكين المرأة العاملة في مختلف المستويات الوظيفية وتعزيز قدراتها وتزويدها بجميع الإمكانات والأدوات التي تساعدها على صقل مهاراتها وقدراتها الريادية ضمن بيئة عمل ملهمة ومحفزة تساعدها على الإبداع والابتكار وسيسهم برنامج «لها» الذي تنظمه الهيئة بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكيّة، في إعداد قيادات نسائية ملهمة لديهن القدرة على تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحقيق إنجازات جديدة ترسخ المكانة العالمية للهيئة.
من جانبه، أشار الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، أن البرنامج يهدف إلى إعداد موظفات قياديات في مختلف قطاعات الهيئة عبر برنامج تدريبي متخصص يساعدهن على إطلاق قدراتهن والتعامل مع مختلف التحديات، بما يسهم في تعزيز الفرص أمامهنّ وتطوير أدائهنّ في بيئة العمل.

دبي
الإمارات
هيئة كهرباء ومياه دبي
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