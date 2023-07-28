10.6 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 10.6 مليار درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 2456 مبايعة بقيمة 7.66 مليار درهم، منها 319 مبايعة للأراضي بقيمة 1.92 مليار درهم، و2137 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 5.75 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 150 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، تلتها مبايعة بقيمة 90 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، ثم مبايعة بقيمة 58 مليون درهم في منطقة سيح شعيب 4. أهم المناطق

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، بتسجيلها 96 مبايعة بقيمة 133 مليون درهم، تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 69 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 60 مبايعة بقيمة 476 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 265 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 207 ملايين درهم في منطقة القوز الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 235 مبايعة بقيمة 206 ملايين درهم، تلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 178 مبايعة بقيمة 374 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 173 مبايعة بقيمة 414 مليون درهم.الرهون العقارية

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.53 مليار درهم، منها 77 رهناً للأراضي بقيمة 1.02 مليار درهم، و436 رهناً للفلل والشقق بقيمة 1.5 مليار درهم، أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة 617 مليون درهم، وأخرى في منطقة الصفوح الثانية بقيمة 467 مليون درهم.

أما الهبات، فشهدت تسجيل 283 هبة بقيمة 495.24 مليون درهم، أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 203.71 مليون درهم، وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 77.14 مليون درهم. وبلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال يوم أمس أكثر من 1.4 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 328 مبايعة بقيمة 832.96 مليون درهم، منها 33 مبايعة للأراضي بقيمة 179.14 مليون درهم، و295 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 653.82 مليون درهم.