%10 نمو مبيعات أسواق الذهب في أبوظبي

ريم البريكي (أبوظبي)

نمت مبيعات الذهب والمجوهرات في أبوظبي خلال شهر يوليو الحالي بنسبة %10 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حسب مسؤوليَنْ بمحال لبيع الذهب.

وأكدا أن نمو مبيعات الذهب جاءت بدعم من موسم السفر والعطل الصيفية للموظفين وطلاب المدارس، حيث يعد المعدن الأصفر من أفضل الهدايا التي يحملها المسافرون للأهل والأصدقاء. واوضحا أن نمو مبيعات محلات الذهب في أبوظبي خلال الفترة المشار إليها تركز خلال النصف الأول من شهر يوليو الحالي مستفيداً أيضاً من انتشار حفلات التخرج للطلبة.



طلب متزايد

قالت ميرفت الوكيل، مسؤولة بمجوهرات الجوهرة إن السوق سجل طلباً على شراء الذهب خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو وبنهاية شهر يونيو الماضي، مشيرة إلى أن المناسبات الخاصة من حفلات الخطبة بالنسبة للجنسيات المقيمة وحفلات التخرج للطلبة دفعت مبيعات الذهب إلى الزيادة خلال هذه الفترة.

وأضافت الوكيل أن الطلب استهدف المجوهرات الخفيفة التي تتراوح أسعارها بين 500 و3000 درهم بمعدل وسطي بلغ 1750 درهماً للفاتورة والمخصصة للأطفال والشباب تحت عمر 25سنة.

وتوقعت الوكيل انتعاش سوق الذهب خلال الفترات المقبلة مع بداية الفعاليات والمؤتمرات وكذلك مع بداية الحفلات الاجتماعية.



الذهب «الناعم»

من جانبه، أشار مسعود إبراهيم مدير مبيعات في جواهر الجزيرة إلى أن شهري يونيو ويوليو يعتبران من أفضل مواسم الصيف في مبيعات الذهب، وأكثرها ربحاً لمحلات الذهب خاصة مع بداية موسم السفر للأسر المقيمة والتي تحرص على شراء هدايا للأهل والأصدقاء.

وأوضح إبراهيم، أن أغلب المسافرين يفضلون شراء الذهب «الناعم» والذي تصل أسعاره لأقل من 6000 درهم، فيما يقبل العرب على شراء الذهب المشغول من عيار21 جراماً، فيما يفضل الهنود شراء الذهب المشغول من عيار22جراماً، كما يفضل باقي الأجانب وبالأخص الأوروبيين وبعض العرب شراء الذهب من عيار18جراماً.مناسبات إجتماعيةوبين مسعود، أن مبيعات السوق عادة ما تشهد تشهد تراجعاً طفيفاً في شهر أغسطس نتيجة حرص المستهلكين على شراء السلع الأخرى مع بداية موسم العودة للمدارس. وأضاف أن خلال شهري سبتمبر وأكتوبر يتزايد الطلب مرة أخرى بشكل أوسع على شراء الذهب المشغول والمجوهرات الثمينة وهي الفترة التي تشهد زيادة أكبر في حفلات الأعراس والمناسبات الاجتماعية. وسجل سوق الذهب في أسواق الدولة معدلات مستقرة بداية الشهر الحالي، حيث بلغ سعر الذهب من عيار24جراماً نحو231درهماً، سعر جرام الذهب عيار22جراماً نحو 212درهماً، سعر جرام الذهب عيار 21جراماً نحو 202درهم، سعر جرام الذهب عيار 18جراماً نحو 173درهماً.