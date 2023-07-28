%16 حصة الإمارات من مبيعات الذهب أوسطياً

أبوظبي (الاتحاد)

أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استحواذ الإمارات على 16% من إجمالي الطلب على الذهب الاستهلاكي في منطقة الشرق الأوسط التي سجلت 73.9 طن في الربع الأول من العام الجاري.

وبلغ الطلب الاستهلاكي على الذهب في الإمارات، بلغ 12 طناً خلال الربع الأول 2023، مقارنة مع 14.5 طن في الربع الأول من العام 2022.

وسجلت الإمارات طلباً قوياً على السبائك والعملات الذهبية في الربع الأول بزيادة 16% إلى 2.3 طن مقارنة بـ 2 طن في الربع الأول 2022، وهو أعلى طلب ربعي منذ الربع الأول 2021.

وبلغ الطلب على المجوهرات الذهبية في الدولة خلال الربع الأول 2023 نحو 9.7 طن، مقارنة ب 12.5 طن في الربع الأول 2022.