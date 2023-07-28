597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول

أبوظبي (وام)

أعلنت مجموعة "إي إس جي ستاليونز الإمارات" الشركة العالمية للاستثمار والهندسة وخدمات البناء، التابعة للشركة العالمية القابضة اليوم عن زيادة استثنائية في صافي أرباح النصف الأول من عام 2023 بنسبة 831٪ على أساس سنوي حيث بلغ صافي أرباح الشركة للنصف الأول 597 مليون درهم ، مقابل 64 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.وشهدت إيرادات النصف الأول من عام 2023 نمواً قوياً بنسبة 81٪ ، لتصل إلى 266 مليون درهم ، مقابل 147 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022.

وقال مطر سهيل علي اليبهوني ، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات : "اتت استراتيجياتنا المركزة في السوق ثمارها ، مما سمح لنا بتحقيق أداء رائع مع إدارة التكاليف بفعالية ومن دواعي السرور أن نرى إن جهودنا ترجمت إلى نمو مستمر لحصتنا في السوق خلال هذا الربع.

وفي الربع الثاني من هذا العام ، حققت مجموعة ستاليونز الإمارات إنجازًا مهمًا مع الكشف عن "سنشري ڤليج" ، وهو مشروع مشترك رائد يستعد لتطوير وإدارة أماكن إقامة الموظفين لقوة عاملة كبيرة تضم أكثر من 5000 فرد في جزيرة الريم بأبوظبي.

ويهدف هذا المشروع الطموح والذي تبلغ قيمته 320 مليون درهم ، إلى تلبية متطلبات الإسكان المتنوعة للموظفين في القطاعات الحيوية، بما في ذلك الرعاية الصحية والنقل والضيافة وغيرها بشكل شامل.

وارتفع إجمالي أصول "أي اس جي" بشكل استثنائي وبنسبة بلغت 93٪ مقارنة بشهر ديسمبر 2022، حيث بلغت ذروتها في نهاية النصف الأول من عام 2023 بقيمة ملحوظة بلغت 2.2 مليار درهم . وبنمو كبير بنسبة 81٪ على أساس سنوي، مما يدل على التزامها بالتميز المستمر والأداء المالي الديناميكي.

ويتماشى الأداء الاستثنائي الذي شهدته مجموعة ستاليونز الإمارات بسلاسة مع التحسينات المتصورة التي تستهدفها الشركة، واستغلال الآفاق الواعدة لسوق البناء في الإمارات العربية المتحدة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 49.40 مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يستحق الثناء بنسبة 4.85٪ خلال فترة التوقعات (2023-2028)، وتبلغ القيمة التقديرية الحالية للسوق 38.99 مليار دولار في عام 2023.