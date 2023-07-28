الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

تعافت أسعار الذهب اليوم الجمعة قليلاً من أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد أن تسببت بيانات اقتصادية أميركية قوية في موجة بيع في الجلسة السابقة ومع دفع أجواء تهيمن عليها الفائدة المرتفعة المعدن الأصفر صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة مسجلاً 1950.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 0657 بتوقيت جرينتش بعد أن وصل في وقت سابق لأدنى مستوى منذ 12 يوليو. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1949.80 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب بنسبة 0.5 بالمئة منذ بداية الأسبوع وتتجه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ 23 يونيو مع مواصلة المركزي الأميركي والمركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة وتركهما الخيارات مفتوحة لتنفيذ المزيد.

وأظهرت بيانات أمس الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.

ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4 بالمئة في الجلسة السابقة بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.19 دولار وكذلك البلاتين بنفس النسبة إلى 938.85 دولار أما البلاديوم فقد تراجع 0.5 بالمئة إلى 1234.21 دولار. ومن المتوقع أن تسجل كل تلك المعادن خسارة أسبوعية.