2.33 مليار درهم أرباح «أبوظبي الإسلامي» خلال النصف الأول

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي تسجيل نمو في صافي الأرباح بنسبة 61% في النصف الأول من العام 2023 ليصل إلى 2.3 مليار درهم مقابل 1.4 مليار درهم في النصف الأول من العام 2022، ما يشير إلى اتجاه ثابت في الربحية، وبلغ صافي الربح في الربع الثاني من العام الحالي 1.2 مليار درهم بنسبة نمو 68% مقارنة بالربع الثاني من العام 2022.

وتحسنت الإيرادات في النصف الأول من العام 2023 بنسبة 50% لتصل إلى 4.3 مليار درهم مقارنة بـ 2.8 مليار درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي، بفضل تنوع مصادر الدخل والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات.

وسجل المصرف نمواً في الدخل من مصادر التمويل بنسبة 75%، لتبلغ 2.9 مليار درهم مقابل 1.7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعاً بنمو في التمويلات وهوامش ربح أفضل، كما زاد الدخل من غير مصادر التمويل بنسبة 14%، ليصل إلى 1.3 مليار درهم في النصف الأول مقابل 1.2 مليار درهم مقارنة في الفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعاً بنمو بنسبة 15% في الرسوم والعمولات.

وتم تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بنسبة 7.0 نقطة مئوية لتصل إلى 33.9% مقارنة بـ 40.9% في النصف الأول من عام 2023، وذلك نتيجة التحسن في الإيرادات والتعزيز من الإنتاجية.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 31% لتصل إلى 150 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بـ 115 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، مدفوعة بشكل أساسي بنمو بنسبة 14% في الحسابات الجارية وحسابات التوفير على الرغم من بيئة معدلات الأرباح المرتفعة، وتشكّل الحسابات الجارية وحسابات التوفير حالياً نسبة 66% من أرصدة الودائع.

وحافظ «مصرف أبوظبي الإسلامي» على وضعية قوية لرأس المال، حيث بلغ معدل كفاية الشق الأول من حقوق المساهمين 12.82%، ونسبة كفاية رأس المال الإجمالية عند 17.65%، كما استقرت السيولة النقدية للمصرف عند مستويات سليمة تتخطى الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية بفارق مريح، مع تسجيل تحسن في معدل التمويل المستقر بلغ 78.0%، والأصول السائلة المؤهلة بنسبة 21.8%.

وقال جوعان عويضة سهيل الخييلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي: «سجلنا أداءً قياسياً في النصف الأول من العام 2023، ما يعكس نجاح نموذج أعمالنا المتنوع وقوة ومرونة المنظومة الاقتصادية لدولة الإمارات، وإن قدرتنا على بناء هذا الزخم القوي، جاء نتيجة لوضعنا المالي الراسخ وإدارتنا الحكيمة للمخاطر وتنويع الأعمال والتنفيذ الذكي لاستراتيجيتنا المدعومة باستراتيجية رقمية مبتكرة».

وأضاف: «أدت جهودنا وتميز أعمالنا إلى تفردنا بنيل الفئة الماسية من جائزة الشيخ خليفة للتميز، وهي شهادة على قوة أدائنا المالي ونهجنا الرائد والمبتكر في مجال الخدمات المصرفية الرقمية».

وتابع: «في النصف الأول من العام، نجحنا في التعزيز من حصتنا السوقية واستقطاب ودائع جديدة من خلال اجتذاب نحو 96 ألف متعامل جديد إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، ما يشير بقوة إلى تميز نموذجنا المصرفي. وفيما نتطلع نحو المستقبل، سنواصل العمل لإيجاد المزيد من القيمة لجميع الأطراف المعنية، والتركيز على تحقيق هدفنا بأن نصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم».