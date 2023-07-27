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«الجرافات البحرية» تعلن ترسية مشروع من «أدنوك»

«الجرافات البحرية» تعلن ترسية مشروع من «أدنوك»
28 يوليو 2023 01:40

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة لشركة الجرافات البحرية الوطنية، حصولها على خطاب ترسية من شركة أدنوك البحرية لإنشاء خط بحري بقيمة إجمالية 805 ملايين درهم.
ويتضمن المشروع إنشاء خط بحري بطول 125 كم، يمتد من حقل أم اللولو إلى جزيرة زركو.
وتوقعت شركة الإنشاءات البترولية الوطنية اكتمال المشروع في غضون 32 شهراً. وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «إن ترسية العقد تعد نجاحاً جديداً يضاف إلى قائمة إنجارات لم تكن لتتحقق دون ثقة المستثمرين في أداء الشركة وخططها المستقبلية الرامية إلى المزيد من التوسع والنمو».

شركة الجرافات البحرية الوطنية
الإمارات
شركة الإنشاءات البترولية الوطنية
أدنوك
أدنوك البحرية
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