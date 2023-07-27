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الاقتصادي

«غرفة دبي» تطلق مجلس الأعمال الروماني لدعم الشراكات الاقتصادية

أعضاء في مجلس الأعمال الروماني (من المصدر)
28 يوليو 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

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أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، تأسيس مجلس الأعمال الروماني الذي يهدف إلى توفير الدعم للمستثمرين والشركات الرومانية التي تمارس نشاطها في إمارة دبي.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «لعبت غرف دبي دوراً محورياً في توسيع نطاق العلاقات التجارية بين دبي ورومانيا». وأضاف: «يندرج إنشاء مجلس الأعمال الروماني ضمن إطار الجهود المبذولة لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال في دبي، وخلق بيئة داعمة ومحفزة لنموها، ونحن على ثقة بأن تأسيس المجلس  يمثل مرحلة جديدة من التعاون من شأنها ترسيخ العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال في دبي ورومانيا».
من جانبها، قالت جينوفيفا توركو، رئيسة مجلس الأعمال الروماني: «نسعى من خلال المجلس إلى تحفيز النمو المستدام للشركات الرومانية والإماراتية، وتمكينها من بناء مجتمع متطور من خلال الابتكار والتعاون وتبادل المعرفة وتبني التقنيات المبتكرة».
وسيعمل مجلس الأعمال الروماني على توطيد العلاقات التجارية المزدهرة بين الشركات الرومانية ومجتمع الأعمال الإماراتي، بما يساهم في تعزيز حجم التجارة بين البلدين، وبلغ عدد الشركات الرومانية المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 381 شركة مع نهاية العام 2022.

غرفة دبي
دبي
الإمارات
رومانيا
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