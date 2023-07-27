1.2 مليار درهم مكاسب «الإمارات الإسلامي»

دبي (الاتحاد)

حقق مصرف الإمارات الإسلامي أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفز صافي أرباحه بنسبة 73% لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول من عام 2023.

وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول.

كما ارتفعت التكاليف بنسبة 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلي.

واستفادت مخصصات انخفاض القيمة من عمليات التحصيل القوية، ما أدى إلى تحقيق نسبة مخاطر بلغت 60 نقطة أساس.

وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وانتهى صافي هامش معدل الربح عند نسبة 4.74% في أعقاب استقرار معدلات الربح في النصف الأول من العام 2023.

وارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 6% عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 79 مليار درهم، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 5% عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 51 مليار درهم.

وبلغت ودائع المتعاملين 58 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 3% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77% من إجمالي الودائع.