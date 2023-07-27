الجمعة 28 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

1.2 مليار درهم مكاسب «الإمارات الإسلامي»

1.2 مليار درهم مكاسب «الإمارات الإسلامي»
28 يوليو 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
«الأبيض» يبدأ «معسكر التعارف» بـ 26 لاعباً

حقق مصرف الإمارات الإسلامي أعلى صافي أرباح نصف سنوي يشهده على الإطلاق، حيث قفز صافي أرباحه بنسبة 73% لتصل إلى 1.2 مليار درهم خلال فترة النصف الأول من عام 2023. 
وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 71% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، على خلفية ارتفاع الدخل الممول والدخل غير الممول.
كما ارتفعت التكاليف بنسبة 63% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، نتيجة استثمار المصرف في فرص النمو المستقبلي. 
واستفادت مخصصات انخفاض القيمة من عمليات التحصيل القوية، ما أدى إلى تحقيق نسبة مخاطر بلغت 60 نقطة أساس. 
وأظهرت الأرباح التشغيلية تحسناً بنسبة 77% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وانتهى صافي هامش معدل الربح عند نسبة 4.74% في أعقاب استقرار معدلات الربح في النصف الأول من العام 2023. 
وارتفع إجمالي أصول المصرف بنسبة 6% عن نهاية عام 2022 ليصل إلى 79 مليار درهم، كما ارتفعت الأنشطة التمويلية المدينة للمتعاملين بنسبة 5% عن نهاية عام 2022 لتصل إلى 51 مليار درهم.
وبلغت ودائع المتعاملين 58 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 3% عن نهاية عام 2022، في حين أن أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير تمثل 77% من إجمالي الودائع.

أرباح البنوك
الإمارات
مصرف الإمارات الإسلامي
آخر الأخبار
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
الاقتصادي
597 مليون درهم أرباح "مجموعة إي إس جي ستاليونز الإمارات " في النصف الأول
اليوم 20:33
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
عربي ودولي
حاكم مصرف لبنان: المصرف يمكنه احتواء الأزمة
اليوم 20:32
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
الإمارات
رئيس الدولة يواصل استقبال المعزين في وفاة سعيد بن زايد
اليوم 19:52
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
عربي ودولي
قتلى وجرحى جراء حادث تحطم حافلة بفرنسا
اليوم 19:38
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
عربي ودولي
اندلاع مزيد من الحرائق جنوب إيطاليا مجدداً
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©