12.3 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني»

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 130% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023، على خلفية النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير، إلى جانب التحسّن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض. كما يشكل الربع الثاني من عام 2023 فترة قياسية من حيث قوة الأداء، حيث نما الدخل ليصل إلى 10.8 مليار درهم، وارتفعت الأرباح إلى 6.2 مليار درهم، ما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي.

وتعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى ونمو الدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة، كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق، من حيث الودائع، بإضافة 53 مليار درهم، من ضمنها 37 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

وأدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد، وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة، إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 5%، مع تحديث التوجيهات الإرشادية صعوداً بنظرة إيجابية، كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل والأرباح، وأتاح استثمار المجموعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الإطلاق الناجح للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة التي تشكل قوة دافعة لنمو الأعمال.

ونمت قروض العملاء بشكل لافت بلغت نسبته 5% في النصف الأول من العام 2023، مع تسجيل رقم قياسي في أنشطة قروض الأفراد، وإغلاق صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تعديل التوجيهات الإرشادية بشكل إيجابي.

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً، ما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة ورؤيتها الثاقبة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يسرّع وتيرة طرح وتسليم المنتجات الجديدة ويدفع عجلة النمو».

وأضاف: «يقدم البنك خدماته إلى أكثر من 20 مليون عميل في 13 دولة، وإننا ملتزمون بلعب دور رئيسي في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء المنطقة».