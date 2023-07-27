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الاقتصادي

17.7 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» النصفية

17.7 مليون درهم أرباح «الاتحاد العقارية» النصفية
28 يوليو 2023 01:40

دبي  (الاتحاد)

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أعلنت شركة الاتحاد العقارية تحقيقها صافي أرباح قدرها 17.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بخسائر صافية قدرها 12.2 مليون درهم للفترة نفسها من العام السابق. وسجلت الشركات التابعة للمجموعة أيضاً أداءً قوياً، أدى لارتفاع إيرادات العقود مع العملاء إلى 241 مليون درهم، وزيادة إجمالي الأرباح بنسبة 30% من 35 مليون درهم خلال عام 2022 لتصل إلى 46 مليون درهم خلال عام 2023. وشهد الربع الثاني من عام 2023 زيادة في الطلب على العقارات، حيث استفادت الشركة من ظروف السوق المواتية لتحقيق نتائج مالية إيجابية كما أسهمت منهجيتها في إدارة محفظة أعمالها المتنوعة، إلى جانب استراتيجيات التنمية المبتكرة والمستدامة في نجاحها.وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: «تؤكد هذه النتائج الإيجابية كفاءة استراتيجيتنا، وتمنحنا ثقة أكبر حيال آفاق النمو المستقبلية».

الاتحاد العقارية
شركة الاتحاد العقارية
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