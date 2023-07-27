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الاقتصادي

«كهرباء ومياه دبي» تدشن 676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت

«كهرباء ومياه دبي» تدشن 676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت
28 يوليو 2023 01:40

دبي (الاتحاد)

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دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي 676 محطة توزيع جهد 11 كيلوفولت في مختلف أنحاء إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2023، وتضمن العمل في هذه المحطات والمهام المرتبطة بها ما مجموعه 505.684 ساعة عمل، وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «انسجاماً مع توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نعمل على توفير بنية تحتية متطورة ومتكاملة للكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والسلامة، لتلبية احتياجات التنمية المستدامة في دبي ومواكبة الزيادة في الطلب، وتشمل خطط توسعة البنية التحتية للكهرباء رفع قدرة الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع بناءً على توقعات الطلب حتى عام 2030 والتي تأخذ بعين الاعتبار النمو الديموغرافي والاقتصادي في الإمارة».
وأضاف الطاير: «تصل نسبة اعتمادية وتوافر خطوط النقل في هيئة كهرباء ومياه دبي إلى نحو 100%، ونجحت الهيئة في تقليل معدل انقطاع الكهرباء لكل مشترك في دبي من 6.88 دقيقة سنوياً في عام 2012 إلى 1.19 دقيقة فقط في عام 2022، وهي أقل نسبة مسجلة على مستوى العالم».
من جانبه، أشار المهندس راشد بن حميدان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع توزيع الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن إجمالي عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 33 كيلوفولت في الخدمة يبلغ 74 محطة، بينما يصل عدد محطات التوزيع ذات الجهد المتوسط 11 كيلوفولت و6.6 كيلوفولت إلى 43357 محطة، وتواصل الهيئة جهودها الحثيثة لمتابعة عملها كالمعتاد وفق الخطط الموضوعة.

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هيئة كهرباء ومياه دبي
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