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الاقتصادي

14.25 مليار درهم الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي «المدرجة» بنمو 52%

14.25 مليار درهم الأرباح الصافية المجمعة لبنوك أبوظبي «المدرجة» بنمو 52%
27 يوليو 2023 18:30

يوسف البستنجي (أبوظبي)

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ارتفعت الأرباح الصافية الإجمالية لبنوك أبوظبي الثلاثة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 52٪ تقريباً، تعادل زيادة بقيمة 4.85 مليار درهم لتبلغ 14.25 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 9.4 مليار درهم في النصف الأول من 2022، بحسب البيانات الرسمية المفصح عنها.
وتظهر البيانات أن البنوك الثلاثة وهي «أبوظبي الأول» و «أبوظبي التجاري» و «أبوظبي الإسلامي» تمكنت من تحقيق قفزة في نتائج أعمالها خلال فترة المقارنة بدعم من حالة الانتعاش الاقتصادي في السوق المحلية الإماراتية، التي تخيم على جميع قطاعات الأعمال، وتراجع المخاطر ما سمح للبنوك بالتوسع في تمويل وإقراض الشركات والأفراد على حد سواء، وسط ارتفاع مستويات أسعار الفائدة الأساس إلى مستويات هي الأعلى منذ عقدين.
وحقق البنوك الثلاثة نمواً في أرباحها الصافية بنسبة 49٪ تعادل زيادة بقيمة 2.41 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري لتصل إلى 7.33 مليار درهم مقارنة مع 4.92 مليار درهم في الربع الثاني من 2022.
وفي الوقت ذاته تمكنت البنوك الثلاثة من زيادة أصولها الإجمالية بقيمة 100 مليار درهم تقريباً لتبلغ 1.85 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 1.75 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
وتفصيلاً، زادت الأرباح الصافية لبنك أبوظبي الأول في النصف الأول من العام الجاري، بنسبة 65٪ لتبلغ 8.14 مليار درهم مقارنة مع 4.93 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022، كما حقق البنك قفزة في أرباحه الصافية في الربع الثاني من 2023 التي بلغت 4.2 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 61٪ مقارنة مع نفس الفترة من 2022 حيث كانت تبلغ 2.62٪.
وتظهر البيانات المفصح عنها أن الأصول الإجمالية للبنك زادت بنحو 36 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 1.146 تريليون درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 1.110 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2022.
إلى ذلك حقق بنك أبوظبي التجاري نمواً في أرباحه الصافية بنسبة 25٪ خلال النصف الأول من العام الجاري لتبلغ 3.811 مليار درهم مقارنة مع 3.058 مليار درهم في النصف الأول من 2022، كما زادت الأرباح الصافية للبنك بنسبة 22٪ في الربع الثاني من 2023 لتبلغ 1.932 مليار درهم مقارنة مع 1.575 مليار درهم في الربع الثاني من 2022.
وأما الأصول الإجمالية للبنك فقد زادت بقيمة 23 مليار درهم لتبلغ 521 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 498 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2022.
من جهته أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن نمو في أرباحه الصافية بنسبة 64٪ تعادل زيادة بنحو 900 مليون درهم لتصل إلى 2.3 مليار درهم في النصف الأول من 2023 مقارنة مع 1.4 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2022، فيما نمت أرباح المصرف الصافية بنسبة 65٪ في الربع الثاني من 2023 تعادل زيادة بقيمة 474 مليون درهم لتصل إلى مستوى 1.2 مليار درهم، مقارنة مع 0.726 مليار درهم في الربع الثاني من 2022. 
وأما أصول مصرف أبوظبي الإسلامي الإجمالية فقد سجلت قفزة بلغت قيمتها نحو 40 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 28٪ لتبلغ 182 مليار درهم بنهاية يونيو 2023 مقارنة مع 142 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2022.

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