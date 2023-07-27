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الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع

الذهب عند أعلى مستوى في أسبوع
27 يوليو 2023 08:50

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع اليوم الخميس مدعومة بتراجع طفيف في سعر الدولار، فيما يعكف المستثمرون على دراسة التعليقات المتوازنة إلى حد ما الصادرة عن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول بعد رفع أسعار الفائدة الذي كان متوقعاً على نطاق واسع.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1977.13 دولار للأونصة بحلول الساعة 0352 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 20 يوليو.
وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1978.70 دولار.

ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وأشار إلى رفع آخر بمقدار 25 نقطة أساس ربما في سبتمبر بناء على البيانات التالية. وأشار باول إلى أنهم لم يعودوا يتوقعون حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.
ويترقب المستثمرون قرار السياسة النقدية الذي سيصدره البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم والذي من المتوقع أن يرفع البنك فيه أسعار الفائدة للمرة التاسعة ليبدأ بعدها في اتباع نهج "يتوقف على البيانات".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 25.04 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.7 بالمئة إلى 967.97 دولار، وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1264.64 دولار.

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المصدر: وكالات
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