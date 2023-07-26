9.1 مليون زائر للنافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن 9.1 مليون شخص زاروا النافذة الرقمية الموحدة لحكومة دولة الإمارات (U.ae) منذ بداية 2023 وحتى نهاية يونيو، بواقع أكثر من 14 مليون زيارة. وبلغت الزيادة نصف السنوية على معدل عدد الصفحات التي تمت مشاهدتها 3.52%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس ثقة المستخدمين بما تقدمه النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات من محتوى يتضمن معلومات وخدمات حكومية شاملة يستفيد منها المواطنون والمقيمون والزوار وقطاع الأعمال.

وتعمل «الهيئة» باستمرار على تطوير المحتوى على (U.ae) بما يتوافق مع توقعات المتعاملين، بالتعاون مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي الآونة الأخيرة أطلقت «الهيئة» النسخة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات للخدمات والمعلومات الحكومية، لتوفير بيئة تفاعلية تسمح للمستخدمين بالحصول على معلوماتهم وخدماتهم الحكومية بطريقة شيّقة وتفاعلية على مدار الساعة.

وقال المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية: «منذ إطلاقها قبل سنوات، عززت النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات مكانتها كمصدر أول للمعلومات والخدمات الحكومية في دولة الإمارات، وهذا النجاح لم يكن وليد جهد منفرد، إنما ثمرة التعاون وروح الفريق الواحد الذي يضم الجهات الحكومية كافة، حيث تقوم كل جهة بمراجعة المحتوى الخاص بها من معلومات وخدمات، وتتم عملية التطوير المستمر في سياق من التناغم والهدف الواحد. وانعكس هذا الأمر على سعادة متعاملي البوابة، حيث بلغت نسبة السعادة (90%)، كما انعكس على بعض المؤشرات المهمة، ومنها مؤشر الخدمات الرقمية ومؤشر المشاركة الرقمية، حيث تعد النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات المحطة الأولى للمقيمين الدوليين الذين يقيسون مدى تطور الحكومات الرقمية في دول العالم، وحققت دولة الإمارات المركز الأول عربياً في المؤشر الكلي لتطور الحكومة الرقمية، وكذلك في المؤشرات الفرعية كمؤشر الخدمات ومؤشر المشاركة». وتشير الأرقام التحليلية إلى أن غالبية زوار البوابة جاءوا من داخل الدولة بنسبة بلغت 55.52%، تليها الهند، ثم المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وباكستان، وألمانيا، وقطر، وعُمان على الترتيب.

وتتكون النافذة الرقمية الموحدة لحكومة الإمارات (U.ae)، من خمسة أقسام رئيسية تشمل قسم المعلومات والخدمات، وقسماً عن دولة الإمارات، وقسم المشاركة الرقمية، وقسم الإعلام، وقسم «اسألنا». ويتناول قسم المعلومات والخدمات العديد من الموضوعات، مثل العمل والاستثمار والسياحة والبنية التحتية ونظم التأشيرات، بالإضافة إلى قائمة كاملة بجميع الخدمات الحكومية في الدولة.