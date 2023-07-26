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9 مشاريع عقاريّة في دبي بقيمة 4.06 مليار درهم

9 مشاريع عقاريّة في دبي بقيمة 4.06 مليار درهم
26 يوليو 2023 23:09

دبي (الاتحاد)

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شهدت دبي إنجاز 9 مشاريع عقارية بقيمة 4.06 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، في حين وصل عدد المشاريع العقاريّة قيد الإنجاز إلى 392 مشروعاً، حسب بيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، لتؤكّد الإمارة بذلك ريادتها العالمية في الاستثمار العقاري، وجاهزيّة القطاع واستدامته.
وأظهرت البيانات أنّ عدد الوحدات العقاريّة المسجّلة خلال الفترة ذاتها وصلت إلى 42.583 وحدة عقاريّة، فيما بلغ عدد الوحدات المباعة 47.187 وحدة بقيمة إجمالية وصلت إلى 96 مليار درهم، في حين وصل عدد الفلل المباعة إلى 5.546 فيلا بقيمة 15 مليار درهم.
وتشكّل البيانات المذكورة مؤشراً كبيراً على الثقة التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي بين أوساط المستثمرين المحليين والعالميين على حدّ سواء وتُظهر البيانات أنّ عدد المطوّرين العقاريين المسجلين في قاعدة بيانات الدائرة وصل إلى 174 مطوّراً عقاريّاً.
من جهة أخرى، حظيت حركة الإيجارات في الإمارة كذلك بأداء قوي خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي عقود الإيجار المسجلة في النصف الأول 355.515 عقداً، منها 166.368 عقداً جديداً، و189.147 عقداً مجدّداً، ليواصل بذلك قطاع الإيجارات في الإمارة مرونته واستدامته بفضل الخدمات السلسة والاستباقيّة، والبنية التحتية المتطوّرة والداعمة.

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