«كيزاد» تدشن مشروعاً لتطوير البنية التحتية لـ«إيكاد 1»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، أنها بدأت أعمال صيانة وتجديد شبكة الطرق والمرافق في منطقة كيزاد مصفح (إيكاد1) على مساحة 40 ألف متر مربع.

وتبلغ تكلفة المشروع 55 مليون درهم، ويتضمن أعمال صيانة وتجديد شبكة الطرق الداخلية بطول 23 كيلومتراً في منطقة كيزاد مصفح (إيكاد1)، بالإضافة إلى توسعة التقاطعات، وتجديد علامات الطرق وتحسين الإضاءة، وتطوير الحدائق، وبناء مواقف للحافلات.

وتهدف أعمال التطوير إلى تحسين تدفق الحركة المرورية وتسهيل حركة البضائع من وإلى المنطقة. ولضمان سلاسة سير العمل وسرعة إنجاز المشروع، سيتم تنفيذ مشروع تطوير المنطقة بالتعاون والتنسيق مع بلدية مدينة أبوظبي ومركز النقل المتكامل، وغيرها من الجهات الحكومية المعنية والشركات العاملة في المنطقة. وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل عدة، مع مراعاة عدم التسبب في أي تحديات تنظيمية وحركية للشركات العاملة في المنطقة.

وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي لمناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد: «نسعى دائماً في مجموعة كيزاد لتقديم أفضل الخدمات لمتعاملينا، ونهدف من خلال تطوير وصيانة أنظمة ومرافق شبكة الطرق في مصفح إلى تطوير شبكة نقل ومواصلات بمواصفات عالمية، وجعلها أسرع وأكثر كفاءة، لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بتوفير بنية تحتية مستدامة وعالية الجودة تلبي متطلبات متعاملينا وتطابق المعايير العالمية». وأضاف: «إن تطوير (إيكاد1) سيقطع شوطاً طويلاً في تعزيز اقتصاد إمارة أبوظبي وترسيخ مكانتها مركزاً اقتصادياً وصناعياً متطوراً».