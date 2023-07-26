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«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تعلن شراكة استراتيجية مع «إيه بي مولر كابيتال»

«أبوظبي كاتاليست بارتنرز» تعلن شراكة استراتيجية مع «إيه بي مولر كابيتال»
27 يوليو 2023 01:36

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «أبوظبي كاتاليست بارتنرز»، المشروع المشترك بين شركتي مبادلة كابيتال و«ألفا ويف جلوبال»، لدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، شراكتها الاستراتيجية مع شركة «إيه بي مولر كابيتال»، وهي شركة تدير صندوق للبنية التحتية ذات القيمة المضافة، تركز في عملها على الأسواق ذات النمو المرتفع، وتعد جزءاً من «مجموعة إيه بي مولر».
ويعزز هذا الاستثمار الجديد في صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة التابع لشركة «إيه بي مولر كابيتال»)، التزام أبوظبي كاتاليست بارتنرز بتطوير نظام حيوي مالي مؤسسي من مقرها الرئيسي في سوق أبوظبي العالمي، علاوة على تطوير شراكة استراتيجية مع مستثمر ومشغل عالمي رائد في مجال البنية التحتية والخدمات اللوجستية، كما تسهم هذه الشراكة في تعزيز التزام «إيه بي مولر كابيتال» تجاه المنطقة، ما يؤدي إلى خلق فرص نمو محتملة في السنوات المقبلة.
تركز شركة «إيه بي مولر كابيتال» بشكل استراتيجي على العديد من مجالات الأعمال، من بينها الفرص المتاحة في استثمارات البنية التحتية في السوق المتوسط الأعلى في قطاعات، مثل النقل والطاقة المتجددة عبر دورة حياة الأصول، بما في ذلك المشاريع الجديدة والقائمة وفرص النمو.
وتستفيد شركة «إيه بي مولر كابيتال»، باعتبارها جزءاً من «مجموعة إيه بي مولر»، من الخبرات والمعارف والرؤى التي ترسخت لدى المجموعة على مدى قرن من الزمن، من خلال الاستثمار في الأصول المتدرجة وتشغيلها في مجال الخدمات اللوجستية والنقل في أسواق متنوعة حول العالم.

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