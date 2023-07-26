«Hub71» ومنصة «Wio Bank» تتعاونان لتحسين العمليات المصرفية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «Hub71» منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، شراكة استراتيجية مع «Wio Bank»، أول منصة مالية متكاملة من نوعها على مستوى المنطقة، حيث تمّ تصميم منصّة «Wio Bank» لدعم عمليات الحسابات المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وأصبحت المنصّة الشريك المصرفي الرسمي لـ Hub71، مما يتيح أمام مؤسّسي الشركات الناشئة الاستفادة من فرص التوجيه والإرشاد والتسويق التجاري التي تدعم إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة في أبوظبي.وتسعى «Hub71» و«Wio Bank» إلى تبسيط العمليات المصرفية على الشركات الناشئة في أبوظبي لتسهيل وصولها إلى التمويل والمنتجات المصرفية الأساسية التي تدعم نموّ الأعمال التكنولوجية المبتكرة وتطويرها في مراحلها المبكرة.

وقال أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لـHub71: «تدعم شراكتنا مع منصّة Wio Bank التزامنا بتعزيز مكانة أبوظبي كوجهة مفضّلة لدى الشركات الناشئة لممارسة الأعمال التجارية وبتعاوننا مع هذه المنصّة الرقمية المحلية والفريدة، التي تقود مستقبل الخدمات المصرفية للشركات، نفتح الباب لفرص بنكية وتجارية قوية أمام مجتمع الشركات الناشئة لدينا، ويقدّم هذا التعاون نموذجاً مثالياً على المزيج القوي الذي يُميّز المنظومة الاقتصادية في إمارة أبوظبي، حيث ستساهم هذه الشراكة في نموّ الشركات الناشئة في العاصمة الإماراتية».

وبدوره، قال جمال العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية في Wio Bank: انطلاقاً من إدراكنا لأهمية تأثير مجتمع الشركات الناشئة العالمي، نعتقد بكلّ ثقة أن تبسيط الوصول إلى التمويل والمنتجات المصرفية الأساسية سيُوفر لنا فرصة فريدة لتعزيز نموّ هذه الشركات، وتسهيل أعمالها لتحقيق إنجازات جديدة

وستحظى الشركات الناشئة في Hub71 أيضاً بإمكانية الوصول إلى شبكة Wio Bank من الخبراء المتخصصين للحصول على التوجيهات والمشورة الإستراتيجية لدعم نموّ أعمالهم التجارية وتطويرها.