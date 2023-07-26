«مصدر» و«إبيردرولا» تستثمران بمحطة طاقة رياح في «البلطيق»

مدريد (الاتحاد)

وقعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، اتفاقية استراتيجية مع شركة «إبيردرولا» الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، للاستثمار في محطة «ايغل بحر البلطيق» لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط، وذلك في بحر البلطيق بألمانيا.

ومن المخطط أن تدخل المحطة حيز التشغيل المبدئي في أواخر عام 2024، مع حد أدنى للتعرفة المعتمدة يبلغ 64.6 يورو/ ميجاواط ساعة لأول 20 عاماً، وتم بيع كامل إنتاجها عبر عقود طويلة الأجل.

وخلال مراسم أقيمت في العاصمة الإسبانية مدريد، قام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، وإيغناسيو غالان، رئيس مجلس إدارة شركة «إبيردرولا».

ويعد هذا التعاون جزءاً من اتفاقية أوسع تجمع بين شركتين رائدتين في مجال الطاقة النظيفة وتعتبر هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز علاقات الشراكة بين «مصدر» و«إبيردرولا»، ضمن مساعيهما المشتركة لاستكشاف الفرص الاستثمارية في مجموعة كبيرة من التقنيات والأسواق في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 رئيس مجلس إدارة «مصدر»: «تماشياً مع رؤية القيادة بدعم مشاريع التنمية المستدامة، يسرنا توقيع هذه الاتفاقية بين شركتين رائدتين في قطاع الطاقة النظيفة، بما يعزز التقدم نحو تحقيق أهداف الحياد المناخي حول العالم، وكلنا ثقة بأن هذا التعاون الاستراتيجي المهم سيسهم في تنفيذ حلول مستدامة تعود بالنفع على المجتمعات والبيئة».

وأضاف: «تركز هذه الشراكة على الاستفادة من وفرة طاقة الرياح في بحر البلطيق بألمانيا من أجل توفير الكهرباء لنحو نصف مليون منزل، إلى جانب المساهمة في الحد من الانبعاثات الكربونية ومع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف COP28، يؤكد هذا التعاون أننا قادرون على تحقيق هدف خفض الانبعاثات بشكل متزامن مع دعم التقدم وتحقيق النمو والازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدام».



الإنتاج السنوي

وستضم المحطة 50 توربينة رياح أحادية الأساسات، تبلغ قدرة كل واحدة منها 9.53 ميجاواط، ويبلغ الإنتاج السنوي المتوقع للمحطة 1.9 تيراواط/ساعة، وهي طاقة نظيفة كافية لتزويد 475 ألف منزل بالكهرباء، وتفادي إطلاق 800.000 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.

وتقدر قيمة المحطة بنحو 1.6 مليار يورو، وسوف تتولى «إبيردرولا» عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة وخدمات الأعمال الأخرى وستحتفظ «إبيردرولا» بحصة الأغلبية بنسبة 51% من المحطة التي ستسهم في تسريع وتيرة تحقيق أمن الطاقة الخضراء في القارة الأوروبية.

من جهته، قال إيغناسيو غالان، رئيس مجلس إدارة شركة «إبيردرولا»: «إن توفير طاقة نظيفة تلبي احتياجات العالم مرهون بوجود شركات تمتلك الرؤية والالتزام بتوفير استثمارات ضخمة لتطوير بنى تحتية جديدة، ومن الواضح أن «مصدر» من هذه الشركات، حيث تستثمر في محطة «ايغل بحر البلطيق» التي تمثل مشروعاً بارزاً سيسهم في دعم تحقيق أمن الطاقة الخضراء في أوروبا والحد من الانبعاثات الناجمة عن الاستخدام المنزلي وقطاعات الأعمال، إلى جانب دعم توفير آلاف فرص العمل التي تتطلب مهارات عالية، ولا شك أن بناء شراكات طويلة الأمد مع شركات رائدة في مجال الاستدامة مثل «مصدر» من شأنه أن يرسخ الدور الريادي لشركة «إبيردرولا» في دعم تحقيق التحول ضمن قطاع الطاقة على مستوى العالم».



الطاقة المتجددة

وكان معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر التقى بإيغناسيو غالان في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث ناقش الطرفان الحاجة الملحة لمضاعفة القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات، وذلك لضمان تحقيق هدف اتفاقية باريس بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية.

وفي سبتمبر 2022، وقعت دولة الإمارات وألمانيا اتفاقية في مجال تسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تهدف إلى تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين في مجالات أمن الطاقة والحد من الانبعاثات والعمل المناخي، وتضمنت الاتفاقية خططاً تقوم بموجبها «مصدر» باستكشاف الفرص المتاحة في مجال طاقة الرياح البحرية في بحر البلطيق لدعم أهداف الطاقة النظيفة بألمانيا، وتمثل الاتفاقية مع «إبيردرولا» والتي تبلغ قيمتها 1.6 مليار يورو خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.