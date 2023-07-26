767.7 مليون درهم أرباح «دو» خلال النصف الأول

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 25% إلى 767.7 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع أرباح بقيمة 614 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. ونمت أرباح الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 31% إلى 397.2 مليون درهم مقابل 302.8 مليون درهم تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.ووافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية بواقع 13 فلساً للسهم الواحد عن النصف الأول 2023.

وسجلت الإيرادات 6.78 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع إيرادات بنحو 6.26 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي، وبنمو 8%.