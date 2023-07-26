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3.1 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال 6 أشهر

3.1 مليار درهم أرباح «دبي الإسلامي» خلال 6 أشهر
27 يوليو 2023 01:37

دبي (الاتحاد)

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نمت الأرباح الصافية لمجموعة بنك دبي الإسلامي بنسبة 15% على أساس سنوي لتصل إلى 3.1 مليار درهم مقابل 2.7 مليار درهم، ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسة، وضبط خسائر انخفاض القيمة، والإدارة الحكيمة للتكاليف. 
وسجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5.3% حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 251 مليار درهم، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في النصف الأول من عام 2023 إلى نحو 45 مليار درهم، مقارنة مع 33 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي ورئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: إنه على الرغم من النمو العالمي المعتدل، إلا أن الاقتصاد الإماراتي مستمر في التوسع، وذلك على خلفية تعافي قطاع السياحة والعقارات والأسواق المالية النشطة، ويعكس استقبال دبي وحدها أكثر من 8.5 مليون زائر في النصف الأول من العام، ونمو سوق دبي المالي بنسبة 14% حتى تاريخه من العام، بوضوح تمتع الدولة باقتصاد محلي قوي، يدعمه القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، والذي من المتوقع أن ينمو بأكثر من 4% هذا العام.
وأضاف: لا يزال القطاع المصرفي محافظاً على مرونته، إذ نشهد زيادة في الربحية في هذا القطاع، ومحفظة قوية ومتنامية للائتمان والودائع، مدعومة بنشاط القطاع الخاص، والهيئات المرتبطة بالحكومة.

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