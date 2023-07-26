%120.7 نمو أرباح بنك الفجيرة الوطني

الفجيرة (الاتحاد)

سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 120.7% على أساس سنوي لينهي فترة الستة أشهر بصافي ربح قدره 332.1 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 150.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.

وعلى خلفية الأداء القوي للربع الثاني من عام 2023، حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بلغ 180.1 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، بارتفاع بلغ 99.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، والذي يعكس بيئة معدلات الفائدة والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الحالي والمستوى العالي من المرونة في أعماله الرئيسية، على الرغم من الرياح المعاكسة الجيوسياسية السائدة والبيئة العالمية التي تتسم بعدم اليقين.