الخميس 27 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

%120.7 نمو أرباح بنك الفجيرة الوطني

%120.7 نمو أرباح بنك الفجيرة الوطني
27 يوليو 2023 01:36

الفجيرة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
رئيس الدولة ينعى سعيد بن زايد

سجل بنك الفجيرة الوطني نمواً بنسبة 120.7% على أساس سنوي لينهي فترة الستة أشهر بصافي ربح قدره 332.1 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 150.5 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2022.
وعلى خلفية الأداء القوي للربع الثاني من عام 2023، حقق بنك الفجيرة الوطني صافي ربح بلغ 180.1 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2023، بارتفاع بلغ 99.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022، والذي يعكس بيئة معدلات الفائدة والتحسن في مخصصات انخفاض القيمة خلال الربع الحالي والمستوى العالي من المرونة في أعماله الرئيسية، على الرغم من الرياح المعاكسة الجيوسياسية السائدة والبيئة العالمية التي تتسم بعدم اليقين.

بنك الفجيرة الوطني
الإمارات
الفجيرة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
حمدان بن محمد ينعى سعيد بن زايد
اليوم 12:26
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:33
حاكم الفجيرة
الإمارات
ديوان حاكم الفجيرة ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:29
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
الإمارات
ديوان حاكم أم القيوين ينعى سعيد بن زايد
اليوم 10:06
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
الإمارات
ديوان الرئاسة: إقامة صلاة الجنازة على جثمان سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان اليوم في مسجد الشيخ سلطان بن زايد الأول
اليوم 09:54
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©