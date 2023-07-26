3.5 مليار درهم أرباح بنك المشرق بنمو 150%

دبي (الاتحاد)

ارتفعت أرباح بنك المشرق في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 150% لتصل إلى 3.5 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح التشغيلية 3.7 مليار درهم، بزيادة 88% على خلفية نمو الدخل التشغيلي بنسبة 60%.

وجاء ارتفاع الدخل التشغيلي بشكل أساسي على خلفية نمو صافي الدخل من الفوائد بشكل كبير بنسبة 96.3% نتيجة لنمو محفظة القروض وبيئة معدلات الفائدة المرتفعة، بينما بلغ معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي 29.5%.

وبلغت نسبة نمو الدخل إلى نسبة نمو المصروفات معدلاً إيجابياً عند 43.2%، مما أدى إلى تحسن كبير في الكفاءة، حيث بلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 28.3% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة مع 38.7% في النصف الأول من عام 2022. وتراجعت تكلفة الائتمان بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى 54 مليون درهم في النصف الأول من عام 2023. وقد أتاح هذا الأمر، إلى جانب النمو القوي في الدخل التشغيلي للمشرق تحقيق صافي أرباح قوي قدره 3.5 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 150%.

وقال عبد العزيز الغرير رئيس مجلس إدارة البنك: إن النتائج المالية القوية تمثل شهادة حقيقية على نجاحنا في تنفيذ رؤيتنا بشكل استراتيجي وفعال. وأضاف: مع استمرارنا في تأكيد جدارتنا وتميزنا، فإننا نفخر بتوفير قيمة كبيرة لمساهمينا، وهو ما يظهر جلياً في حجم العائد السنوي على حقوق المساهمين، والذي يتجاوز 30%، ويعكس هذا الأداء القوي مرونة وحيوية النظام المصرفي الإماراتي ورأس المال الوقائي المعزز.