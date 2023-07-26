طلب مرتفع على المساحات المكتبية في أبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

ارتفع الطلب على استئجار المساحات المكتبية في أبوظبي خلال العام الحالي، لاسيما من المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى المحلية والإقليمية والعالمية، وسط زيادة ملحوظة في معدل إشغال الأبراج المكتبية الرئيسية بالإمارة.

وقال مسؤولون وخبراء عقاريون لـ «الاتحاد»: إن سوق العقارات المكتبية في أبوظبي يشهد طلباً مرتفعاً، لاسيما على المساحات المكتبية عالية الجودة، مع توالي إقرار العديد من المبادرات الحكومية التي تعزز من جاذبية أبوظبي كمركز للأعمال، ما يشجع الكثير من الشركات العالمية على افتتاح أفرع لها بأبوظبي.

وكشف تقرير حديث لشركة جونز لانغ لاسال -جيه إل إل، عن زيادة في معدلات الطلب على المساحات المكتبية وفي حجم المساحة المطلوبة بأبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي.

واستمر الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «أ» في الارتفاع بسبب محدودية المساحات المتوافرة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط الإيجارات لهذه الفئة من المساحات المكتبية على مستوى المدينة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً 1900 درهم للمتر المربع سنوياً. بينما حافظ الطلب على المساحات المكتبية المشتركة والمكاتب المخدومة على مرونته مع استمرار الشركات في اتباع نماذج عمل مختلطة تجمع بين العمل من مقر الشركة والعمل عن بُعد.

وبحسب تقرير «جيه إل إل»، لم تشهد أبوظبي إنجاز أي مشاريع مكتبية خلال الربع الثاني، مما أدى إلى استقرار إجمالي المعروض عند 3.9 مليون متر مربع في العاصمة، حيث يتوقع أن يشهد النصف الثاني من عام 2023 إنجاز نحو 41 ألف متر مربع في أبوظبي.



ارتفاع ملحوظ

وأشار فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة في مجموعة الدار العقارية، إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في الطلب على المكاتب خلال النصف الثاني من العام الماضي، والربع الأول من العام الحالي، لاسيما من المؤسسات الحكومية، بجانب الشركات والمؤسسات العالمية والإقليمية.

وأوضح أن «الدار» وقعت يوليو 2022، اتفاقية مع «مبادلة»، للاستحواذ على 4 أبراج تجارية من الفئة الممتازة في سوق أبوظبي العالمي، وهي «السلع» و«السراب» و«المقام» و«الختم»، موضحاً أن نسبة الإشغال بالأبراج الأربعة ارتفعت من 79% خلال شهر يوليو الماضي، عند توقيع اتفاقية الاستحواذ، إلى نحو 97% حالياً.

وذكر أن الأبراج الأربعة توفر مساحة قابلة للتأجير تبلغ 180 ألف متر مربع، هذا بجانب مساحات صف السيارات المخصصة في المنطقتين الشمالية والجنوبية والتي تخدم الأبراج المكتبية، وبالإضافة إلى مساحة أخرى متعددة الاستخدامات، فيما تقدر قيمة صفقة الاستحواذ بنحو بنحو 4.3 مليار درهم.



بيئة جاذبة

وأكد فلكناز أن حجم الطلب المرتفع فاق توقعات الشركة، ما شجع الشركة على توقيع صفقة شراكة جديدة مع «مبادلة» خلال شهر ديسمبر الماضي، للاستحواذ على برج المارية، وهو برج تجاري من الفئة الممتازة يقع في جزيرة المارية، حيث تقدر قيمة الصفقة بنحو 450 مليون درهم، وستمتلك الدار حصة أغلبية بنسبة 60%، بينما ستحتفظ «مبادلة» بحصة الـ40% المتبقية، ويقع البرج المؤلف من 25 طابقاً بجوار أبراج «الدار» التجارية الأربعة في سوق أبوظبي العالمي.

وأوضح أنه من المتوقع طرح المساحات التجارية بالبرج نهاية العام الحالي، حيث وقعت الشركة بالفعل عقود تأجير بالبرج، وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب.

وقال فلكناز: إن الشركة وقعت مع «مبادلة» نهاية مارس الماضي، عقداً مبدئياً لتطوير مساحات مكتبية على جزيرة المارية، حيث سيضم البرج المكتبي، مساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ 63 ألف متر مربع، بما في ذلك طوابق مخصصة للمساحات المكتبية الصغيرة، وطوابق متعددة المستأجرين وطوابق أحادية.

وستمتلك «الدار» حصّة بنسبة 60%، بينما ستبلغ حصّة «مبادلة» 40%، وعقب اكتمال أعمال بناء البرج المتوقعة بنهاية عام 2026، ستتولّى إدارته «الدار للاستثمار».

وأكد حرص «الدار» على الاستفادة من فرص النمو الواعدة في سوق الأصول المكتبية الممتازة في جزيرة المارية، وتحديداً في سوق أبوظبي العالمي، موضحاً أن هذه الصفقة ستعزز من قدرة شركة الدار على الاستفادة من فرص النمو الواعدة في سوق الأصول المكتبية الممتازة في جزيرة المارية، وتحديداً في سوق أبوظبي العالمي.



نمو الإيجارات

بدورها، أكدت عيدا محمود، صاحبة شركة أريكا لإدارة العقارات، أن أبوظبي توفر بيئة جاذبة للشركات الإقليمية والعالمية، في ظل توالي الكشف عن مبادرات جديدة لتسهيل ممارسة الأعمال بالدولة، واستقطاب المزيد من الشركات الكبرى والناشئة، وهو ما ينعكس على حجم الطلب المرتفع على المساحات المكتبية بالعاصمة.

وأكد تقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك» أن مكاتب أبوظبي والأسواق الصناعية أظهرت بوادر نمو، مع بدء حدوث انتعاش في الإيجارات بالفعل.

وشهدت إيجارات المكاتب في ثلاثة من أصل ستة أسواق فرعية للمكاتب الرئيسية التي رصدتها «نايت فرانك» نمواً يتراوح بين 3.5 و12% خلال عام 2022، ويرجع هذا التحول إلى حدوث انتعاش في النمو الاقتصادي وزيادة مستويات التوظيف.

وقال فيصل دوراني، الشريك ورئيس أبحاث الشرق الأوسط في «نايت فرانك»: شهدنا 345 ألف قدم مربعة من الطلب على المكاتب الجديدة في أبوظبي العام الماضي، بزيادة قدرها 5% عن عام 2021.

وقال ديفيد كروك، الشريك ورئيس شركة «نايت فرانك» في أبوظبي: العامل الأهم في دعم نمو الإيجارات هو النقص الحاد في مساحة المكاتب الرئيسية من الدرجة الأولى، ومع توقع وجود 275 ألف قدم مربعة فقط من مخزون المكاتب الجديدة خلال العامين المقبلين، من المرجح أن يستمر الضغط المتصاعد على الإيجارات الأفضل في فئتها، خاصة أن مستويات الإشغال في أفضل المباني في المدينة تقترب من 95% أو أعلى.



أسعار متباينة

أكد تقرير صادر عن شركة «أستيكو» مؤخراً، أن السوق شهد طلباً كبيراً على المساحات المكتبية في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الحالي، لاسيما بالنسبة للدرجتين (A/+B)، حيث لوحظ ذلك بدرجة كبيرة في المواقع الممتازة، مشيراً إلى ارتفاع إيجارات المكاتب في أبوظبي بمتوسط 2% خلال الربع الأول من العام الحالي.

وذكر التقرير أن متوسط إيجار المكاتب المجهزة بالفئة الممتازة، والتي تتوفر على سبيل المثال بمباني جزيرة المارية، ومقر شركة الدار العقارية «اتش كيو»، ونيشن تاورز، وأبراج الاتحاد، يتراوح بين 1350 و2250 درهماً للمتر المربع سنوياً.

فيما يتراوح إيجار المكاتب المجهزة بالفئة عالية الجودة بين 750 و1125 درهماً، وغير المجهزة «من دون تشطيب» بين 625 و850 درهماً، بينما يتراوح إيجار المكاتب بالمباني عالية الجودة بالفئة القديمة بين 550 و725 درهماً، والمباني مقبولة الجودة بين 500 و650 درهماً، والمباني ذات الجودة المنخفضة بين 400 و450 درهماً للمتر المربع سنوياً، بحسب التقرير.