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هاتف بكاميرا 200 «ميغا بيكسل» من «ريلمي» يملأ الفجوة بين فئتي الهواتف المتوسطة والرائدة

هاتف بكاميرا 200 «ميغا بيكسل» من «ريلمي» يملأ الفجوة بين فئتي الهواتف المتوسطة والرائدة
4 أغسطس 2023 02:35

مع احتدام المنافسة بين فئات الهواتف الرائدة، دأبت عدد من شركات التقنية على انتهاج خطوط جديدة من هواتفها، وإيجاد مساحات أكبر للمنافسة، تعتمد على توظيف أحدث التقنيات الأكثر طلباً لدى معظم فئات المستخدمين، مع تقديمها بتصاميم عصرية جديدة، تكسر النمط الدارج من لغات التصميم التي اعتاد عليها مستخدمو الهواتف خلال السنوات الماضية.
وهو ما تسعى لتقديمه شركة «ريلمي»، التي أصدرت هاتفها الذكي الجديد «11 برو بلس» في شهر مارس 2023، جهاز يمكن اعتباره من الفئة السعرية المنافسة متوسطة المدى، إلا أنه مزود بالعديد من المميزات الرائدة التي تجعله من بين أقوى الهواتف ضمن فئته.
يتميز الهاتف بشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر تجربة مشاهدة مميزة للأفلام وسرعة عالية للألعاب. كما يدعم تقنية HDR10+ التي تمنح الألوان مزيداً من الدقة والواقعية. 

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يعمل الهاتف بمعالج Dimensity 7050 من «ميديا تيك»، وهو معالج قوي يوفر أداءً ممتازاً في جميع المهام. كما يدعم ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 512 جيجابايت.
ولعل من أهم مميزات الهاتف نظام الكاميرات رباعي العدسات، والتي تتكون من أول كاميرا سوبر زووم في العالم بدقة 200 ميجابكسل مع خاصية التقريب بنسبة x4، وكاميرا ثانية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا للعمق بدقة 2 ميجابكسل. تتميز هذه الكاميرا بإمكانية تسجيل مقاطع فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطاراً في الثانية.
ومن بين المزايا الأكثر طلباً وإلحاحاً في السوق، والتي اتخذت فيها «ريلمي» خطوات سباقة مقارنة بكافة الشركات حول العالم، منظومة الطاقة المميزة التي اعتادت على تدعيم أجهزتها بها من ناحية حجم البطارية وتقنيات الشحن فائق السرعة، والأمر هنا لم يختلف، فالجهاز مدعم ببطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن فائق السرعة بقوة 100 واط، مما يتيح شحن البطارية بالكامل في غضون 25 دقيقة فقط.
ومن ناحية لغة التصميم، قدمت «ريلمي» لمسة إبداعية في هاتفها الجديد بتصميم أنيق، وذلك من خلال التعاون مع المصمم السابق لــ Gucci، ماتيو مينوتو، مع استخدام جلد صديق للبيئة يمنح الهاتف مظهراً مميزاً وراقياً. ووحدة الكاميرات الدائرية التي تتوسط ظهر الهاتف، مع لمسة فنية في ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق، وبسعر منافس في السوق الإماراتية يبلغ 1399 درهماً.

 

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