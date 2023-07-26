قناة بنما تقلص عدد السفن العابرة مع استمرار الجفاف

أعلنت قناة بنما أنها ستوسع القيود المفروضة على أقصى عمق للسفن، وإنها قصرت عبورها على 32 سفينة فقط في اليوم بسبب الجفاف الطويل.

وستحافظ هيئة قناة بنما على عمق 44 قدماً، أو 13.41 متر، لسفن الحاويات "باناماكس" الجديدة.

وفي يونيو، أجلت الهيئة فرض المزيد من القيود التي كان من شأنها أن ترفع حدود العمق بمقدار نصف قدم، مما يعني أن السفن سيتعين عليها تخفيف حمولاتها لتطفو على ارتفاع أعلى.

وأضافت الهيئة أنه خلال موسم الأمطار في بنما، تعبر القناة عادة ما بين 35 و36 سفينة يومياً. وتستهلك عملية العبور الواحدة نحو 51 مليون جالون من الماء.

يمر نحو 3.5 بالمئة من التجارة البحرية في العالم عبر ذلك الممر المائي الذي يبلغ طوله 80 كيلومتراً ويربط بين المحيطين الأطلسي والهادي.

وقالت هيئة القناة في بيان إن حد العمق سيبقى عند المستوى الحالي ما دامت الظروف الجوية لا تتغير بشكل كبير. وأضافت الهيئة "شهدت القناة في الأشهر الستة الماضية، وفي إطار ظاهرة عالمية، موسم جفاف ممتداً ومستويات عالية من التبخر، مع احتمال كبير للتعرض لظاهرة إل نينيو قبل نهاية هذا العام".

وتشهد بنما عادة أمطاراً غزيرة في يوليو، ووصفت هيئة قناة بنما النقص الحالي في هطول الأمطار بأنه "غير مسبوق تاريخياً".

وأضافت أنه منذ بداية العام، طبقت القناة إجراءات لكفاءة استخدام المياه بينما تستعد للتأثيرات طويلة المدى لتغير المناخ.

وقناة بنما من أكثر الممرات التجارية ازدحاماً في العالم.