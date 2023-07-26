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الاقتصادي

النفط يتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية

النفط يتراجع بفعل زيادة مخزونات الخام الأميركية
26 يوليو 2023 07:28

انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء، متراجعة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر في اليوم السابق بعد أن أظهرت بيانات الصناعة ارتفاع مخزونات الخام الأميركية.
نزلت العقود الآجلة لخام برنت 32 سنتاً أو 0.4 بالمئة إلى 83.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش. وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79.35 دولار للبرميل، منخفضاً 28 سنتاً أو 0.4 بالمئة.

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ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية بنحو 1.32 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو، وفقا لمصادر السوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء.
وانخفضت مخزونات البنزين بنحو 1.04 مليون برميل في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 1.61 مليون برميل.
ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية بشأن المخزونات اليوم الأربعاء.

المصدر: وكالات
المخزونات الأميركية
النفط
أسعار النفط
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