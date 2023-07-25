«غرفة دبي» تختتم حملة ترويجية في 5 مدن صينية

دبي (الاتحاد)

اختتمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مؤخراً حملة ترويجية استغرقت أسبوعاً شملت خمس مدن صينية، اجتمعت خلالها مع أكثر من 200 شركة رقمية في فعاليتين في شنغهاي وشنجن، وعقدت أكثر من 55 اجتماعاً مع شركات متعددة الجنسيات، تخطت قيمتها السوقية أكثر من 10 مليارات دولار.

وهدفت الجولة الترويجية إلى استقطاب الشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات لتأسيس مقار لها في دبي، والترويج لقمة «إكسباند نورث ستار» التي ستنظمها الغرفة في شهر أكتوبر القادم، ومد جسور التعاون بين مجتمعي الأعمال والمنظومتين الرقميتين في كل من دبي والصين.

وعقد وفد الغرفة، الذي ترأسه سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكثر من 55 اجتماعاً مع شركات متعددة الجنسيات في كل من شنغهاي وشنجن وهاينان وجينان وبيجين، حيث هدفت هذه الاجتماعات ولقاءات التواصل إلى تعريف الشركات الصينية بالمنظومة الرقمية في دبي، وتسهيل توسع هذه الشركات في سوق الإمارة.

كما اجتمع وفد الغرفة مع أكبر مجمع للتكنولوجيا في شنغهاي (Shanghai Caohejing Hi-tech Park innovation Centre)، والذي يضم 16 ألف شركة رقمية، حيث جرى البحث في كيفية تعزيز العلاقات المشتركة ومد جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال في دبي وشنغهاي فيما يتعلق بالتوسع الخارجي إلى دبي.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «بحثنا تعزيز التعاون مع العديد من المسؤولين الحكوميين وحاضنات ومسرعات الأعمال وأصحاب رأس المال المخاطر والشركات الناشئة، والذين يتطلعون إلى بناء علاقات تعاون مع دبي والتوسع في الإمارة ومنها إلى الأسواق العالمية، وباعتبار الصين من الأسواق ذات الأولوية لنا، فإننا نلعب دوراً أساسياً في جذب شركاتها الرقمية الرائدة عالمياً وتهيئة كل السبل التي تضمن ازدهارها في دبي».

كما نظمت الغرفة، خلال جولتها الترويجية، مسابقتين للأفكار المبتكرة في كل من شنغهاي وشنجن، جمعت فيهما أكثر من 200 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا، وتم اختيار شركتين ناشئتين رقميتين فائزتين بجائزة قيّمة تشمل زيارة مدفوعة التكاليف للمشاركة في قمة «إكسباند نورث ستار» في شهر أكتوبر، والتي ستقام في دبي خلال الفترة 15 إلى 18 أكتوبر المقبل.

تعتبر قمة «إكسباند نورث ستار دبي»، أكبر حدث عالمي مخصص لأصحاب الشركات الناشئة في المنطقة، حيث ستستعرض القمة فرص النمو التي يتيحها الاقتصاد الرقمي في دبي، مقدمة بذلك حافزاً استراتيجياً لتوسيع مستقبل الاقتصاد الرقمي في دبي وحول العالم.