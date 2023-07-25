الأربعاء 26 يوليو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

«جيه إل إل»: 111% زيادة قيمة مبيعات العقارات على الخريطة في أبوظبي

«جيه إل إل»: 111% زيادة قيمة مبيعات العقارات على الخريطة في أبوظبي
26 يوليو 2023 01:25

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف أكاديمية عسكرية في مقديشو

زادت قيمة معاملات بيع العقارات السكنية على الخريطة في أبوظبي، بنسبة 111% لتصل إلى 3.8 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 1.8 مليار درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب التقرير الفصلي لشركة «جيه إل إل» لإدارة العقارات والاستثمارات.
وارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة الأولى في منطقة الأعمال المركزية بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 2300 درهم للمتر المربع سنوياً.
وأشار التقرير إلى وجود حالة من الزخم القوي المستمر الذي حققته معاملات البيع على الخريطة في أسواق الوحدات السكنية في أبوظبي ودبي في الربع الثاني من العام، على خلفية تجدد ثقة المستثمرين والإقبال الكبير على المشاريع التي تم تدشينها في الآونة الأخيرة.

البيع على الخريطة 
وبحسب بيانات منصة «دبي بالس الرقمية»، زادت مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة في دبي بنسبة 38% من حيث القيمة وبنسبة 30% من حيث العدد خلال الربع الثاني، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وحدات جديدة 
وشهد سوق الوحدات السكنية تسليم 7300 وحدة في دبي خلال الربع الثاني من العام، ليرتفع إجمالي المعروض من الوحدات السكنية إلى 700 ألف وحدة، ومن المقرر تسليم 21 ألف وحدة إضافية في النصف الثاني من هذا العام.
وفي أبوظبي، أدى دخول 1000 وحدة إلى السوق إلى زيادة إجمالي المعروض من الوحدات السكنية، ويجرى العمل حالياً على تسليم نحو 3000 وحدة في الأشهر المتبقية من العام، وأغلب تلك الوحدات من الشقق الموجودة داخل مجمعات سكنية ذات مخطط رئيس، مثل شاطئ الراحة وجزيرة المارية وجزيرة الريم.
وبشكل عام، واصل أداء سوق الوحدات السكنية في دبي تحسنه القوي، مع ارتفاع أسعار البيع بنسبة 16% وارتفاع الإيجارات بنسبة 24% في شهر مايو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، علاوة على استمرار الطلب على الوحدات الفاخرة عالية الجودة في المجمعات السكنية الراقية متعددة الاستخدامات. 
وقال فراز أحمد، الاستشاري في قسم البحوث لدى «جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»: «أظهرت جميع القطاعات خلال الربع الثاني القوة والقدرة على التكيف، مدفوعةً بالاتجاهات الجديدة والناشئة. ومن هذا المنطلق، يمثل النمو المستمر في معاملات البيع على الخريطة، وارتفاع معدلات الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة، وتطور المعروض في قطاع منافذ التجزئة والتجديدات التحولية في قطاع الفنادق، مؤشرات تؤكد ديناميكية أبوظبي ودبي، باعتبارهما من الوجهات الاستثمارية الحيوية». وأضاف: «إنه في ضوء الثقة القوية للمستثمرين والإقبال الكبير على المشاريع الجديدة والتطورات الابتكارية، فما من شك أن أبوظبي ودبي تمهدان الطريق نحو نمو وتحول مستدامين لسوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة».
شهد الربع الماضي زيادة في معدلات الطلب على المساحات المكتبية في أبوظبي وفي حجم المساحة المطلوبة، وتأتي هاتان الزيادتان مدفوعتين في الأساس بقطاعات الدفاع والتقنية والخدمات المالية، واستمر الطلب على المساحات المكتبية من الفئة «أ» في الارتفاع بسبب محدودية المساحات المتوافرة، مما أدى إلى ارتفاع متوسط الإيجارات لهذه الفئة من المساحات المكتبية على مستوى المدينة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلاً 1900 درهم للمتر المربع سنوياً.

القطاع الفندقي 
حافظ قطاع الفنادق في أبوظبي على نموه المطرد أيضاً. وتهدف العاصمة إلى استقبال 24 مليون زائر بحلول نهاية عام 2023، ويمكن أن تُعزى الزيادة في عدد الزوار المحليين والدوليين إلى إثراء الوعي بأبوظبي، باعتبارها وجهة متميزة، والوعي أيضاً بتوافر مجموعة واسعة من وسائل الترفيه والفعاليات الرياضية والفعاليات التجارية والعروض الترويجية على مدار العام. وبالمقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع متوسط السعر اليومي في العاصمة بنسبة 26% للفترة منذ بداية العام حتى شهر يونيو، ليصل إلى 137 دولاراً، بينما ارتفع معدل الإشغال على مستوى المدينة إلى 71%. وقد ترتبت على ذلك زيادة بواقع 28% في الإيرادات لكل غرفة متاحة، مسجلة 97 دولاراً.

العقارات السكنية
أبوظبي
قطاع العقارات
القطاع العقاري
الإمارات
العقارات في أبوظبي
آخر الأخبار
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
عربي ودولي
سقوط مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في خميس مشيط ومقتل طاقمها
اليوم 20:53
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 رجل إطفاء للمساعدة في حرائق اليونان
عربي ودولي
الاتحاد الأوروبي يرسل 500 إطفائي للمساعدة في إطفاء حرائق اليونان
اليوم 20:31
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
عربي ودولي
الإعصار دوكسوري يجتاح شمال الفلبين
اليوم 20:15
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
الاقتصادي
881 مليون درهم صافي أرباح «الجرافات البحرية» في النصف الأول
اليوم 20:11
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
دنيا
«إيمج نيشن» تطرح تريلر «حوجن»
اليوم 19:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©