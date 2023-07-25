«أبوظبي الدولي» يستأنف رحلات الخطوط الفرنسية بدءاً من أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «مطارات أبوظبي»، أمس، استئناف رحلات الخطوط الجوية الفرنسية Air France KLM المباشرة (من دون توقف) بين أبوظبي وباريس يومياً ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل.

وفي ظل ما تتمتع به الدولتان من علاقات وثيقة، فإن إعادة تشغيل الرحلات الجوية لهذه الوجهة الرائدة ستخلق مزيداً من فرص التعاون الثنائية عبر قطاعات الأعمال والتجارة والسياحة، فضلاً عن تعزيز شبكة مطار أبوظبي الدولي الواسعة والمتنامية التي تضم اليوم أكثر من 114 وجهة في 61 دولة تخدمها 23 شركة طيران.

وقالت إيلينا سوريليني، الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مطارات أبوظبي»: «ستسهم هذه الشراكة الرائدة بين (مطارات أبوظبي) والخطوط الفرنسية في تعزيز العلاقات التجارية الوثيقة بين باريس وأبوظبي، ومن جهة أخرى فإنها تسلط الضوء على التزامنا المستمر نحو توسيع شبكة الوجهات الدولية من وإلى العاصمة».

وأضافت: «إن استئناف الرحلات الجوية سيرسخ مكانة مطار أبوظبي الدولي كبوابة رئيسة لدولة الإمارات والمنطقة بالإجمال، ونتطلع قدماً نحو تلبية مختلف احتياجات مسافري الخطوط الفرنسية وتنشيط التبادل التجاري والثقافي بين الدولتين».

ومن جانبه، قال أنجوس كلارك، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الخطوط الجوية الفرنسية: «تستعد الخطوط الجوية الفرنسية لتشغيل رحلاتها المباشرة يومياً بين أبوظبي وباريس، وبلا شك فإنّ الإمارة تتميز بمكانتها الرائدة كوجهة دولية رئيسة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط». وأضاف: «نحن فخورون للتعاون مع (مطارات أبوظبي)، للمساهمة في تعزيز الوجود الدولي للإمارة وجذب المزيد من المسافرين الراغبين في الحصول على تجارب فريدة وغامرة».