«مبادلة للطاقة» توقع اتفاقية تعاون مع «برتامينا» الإندونيسية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مبادلة للطاقة، شركة الطاقة الدولية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، و«برتامينا»، شركة الطاقة المتكاملة المملوكة للحكومة الإندونيسية، توقيع اتفاقية لاستكشاف فرص التعاون في مبادرات تحول قطاع الطاقة، والتي تركز بشكل أساسي على تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في إندونيسيا.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار التزام «مبادلة للطاقة» بتعزيز فعالية جهودها ومساهمتها في تحول قطاع الطاقة واستكشاف أحدث الحلول المبتكرة في مجال تقنيات وتطبيقات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتعاون الطرفان لإجراء دراسات مشتركة وبحث فرص التعاون في تطوير الأعمال المتعلقة بهذا المجال الاستراتيجي الذي يسهم في الحد من البصمة الكربونية.

وتوفر هذه الاتفاقية، إطار عمل واضحاً لاستكشاف حلول التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه في المشاريع الموجودة في إندونيسيا والتابعة لكل من مبادلة للطاقة وبرتامينا، وذلك من خلال الارتقاء بالحوار والتعاون البنَّاء بين الطرفين، وتقييم المشاريع ذات الصلة. وعلاوة على ذلك، ستسهم هذه الاتفاقية في تسهيل عملية التبادل المعرفي بين الشركتين، بالإضافة لإمكانية الاستثمار المشترك في مشاريع ستوظف حلول وتطبيقات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، ضمن مرحلة الاكتشاف والإنتاج في قطاع الطاقة.

وقال منصور محمد آل حامد، الرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للطاقة: «عندما أطلقنا في العام الماضي استراتيجيتنا الجديدة، حددنا وسائل وتطبيقات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه كواحد من الركائز الأساسية لتحقيق طموحاتنا بالتوسع في مجال الحلول المنخفضة الكربون. ولذا، فنحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع برتامينا لبحث فرص التعاون في هذا المجال، بما يتوافق مع التزامنا بتعزيز مساهمتنا ودورنا الفاعل في دعم جهود تحول قطاع الطاقة من خلال إزالة الكربون من عملياتنا».

وأضاف آل حامد: «تتميز مبادلة للطاقة بسجل حافل بالإنجازات كمشغل مسؤول وموثوق يلتزم بأعلى مستويات الأمان والسلامة، ومن خلال هذا التعاون سنتمكن من تسخير الخبرات العميقة لكلتا الشركتين لتسريع وتيرة تطبيق تقنيات التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه. وفيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة ومؤتمر الأطراف (كوب 28)، فإننا نفخر بهذا التعاون الاستراتيجي الذي يتماشى مع طموحات كل من دولة الإمارات وإندونيسيا للوصول للحياد المناخي».

ومن جهته قالت، نيكي ويدياواتي، الرئيس المدير التنفيذي لشركة بيرتامينا: «تتمتع برتامينا بخبرات تمتد لأكثر من ستة عقود في قطاع الطاقة، وتعد جزءاً لا يتجزأ من قصة نجاح إندونيسيا التي ما زالت تواكب مسيرتها التنموية، حيث تلتزم الشركة بتحقيق الأهداف الطموحة لإزالة الكربون وتأمين متطلبات قطاع الطاقة في إندونيسيا، بالتوازي مع دعم رؤية البلاد الرامية إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2060».

وتوجد مبادلة للطاقة في إندونيسيا منذ العام 2004 من خلال أربعة عقود إنتاج مشترك، من أهمها عقد الإنتاج المشترك «سبوكو» والذي يتضمن حقل روبي للغاز الحائز جوائز عديدة، بالإضافة إلى عقدي الإنتاج المشترك لحقلي أندامان 1 وجنوب أندامان، ما يجعل من مبادلة للطاقة الشركة المالكة لأكبر مساحة امتياز صافية على مستوى البلاد، ما يؤمّن للشركة مركز حوض سومطرة الشمالي الواعد لعمليات الاستكشاف في المستقبل، كما أنه يدعم إمكانية توسيع أعمال الاستكشاف وتطوير حقول الغاز. ففي العام الماضي. أعلنت شركة مبادلة للطاقة اكتشافاً جديداً للغاز في بئر التنقيب «تيمبان 1» الواقع على بعد 150 كيلومتراً من الساحل الشمالي لجزيرة سومطرة الإندونيسية، حيث تم تأكيد وجود عمود غاز بطول 390 قدماً في خزانات ترسبات الحجر الرملي الناعم في منطقة الامتياز البحري.