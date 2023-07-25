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الاقتصادي

«الدار»: 500 مليون درهم لتجديد «الجيمي» و«الحمرا مول»

«الدار»: 500 مليون درهم لتجديد «الجيمي» و«الحمرا مول»
26 يوليو 2023 01:26

أبوظبي (الاتحاد)

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تعتزم الدار العقارية «الدار» استثمار 500 مليون درهم لتجديد اثنين من أبرز مراكز التسوّق التابعة لها، وهما الجيمي مول في العين والحمرا مول في رأس الخيمة، ما يرفع إجمالي إنفاق الدار على تجديد أصولها الرئيسة من وجهات التجزئة إلى مليار درهم.
ووافقت الشركة على خطة تجديد الجيمي مول للارتقاء بتجربة العملاء وتعزيز مكانة المركز بصفته وجهة التسوّق المفضلة لسكان وزوّار مدينة العين. وتهدف الخطة إلى زيادة إجمالي المساحة القابلة للتأجير بنسبة 20% لتبلغ 91 ألف متر مربع، وتقديم مجموعة متنوعة من أبرز متاجر التجزئة والعلامات التجارية العالمية ومفاهيم وتجارب المطاعم الرائجة. 
وستبقى أبواب المركز مفتوحة أمام العملاء، بالتزامن مع أعمال التجديد والتي من المتوقع استكمالها بحلول الربع الأول من عام 2025.
وعقب استحواذها على الحمرا مول في فبراير 2022، تعمل الدار على إعادة تصميم مساحاته من خلال تجديد واجهته الخارجية، وتوسيع خيارات المطاعم والمقاهي، وتقديم المزيد من العلامات التجارية المشهورة. ومع بدء أعمال التجديد، من المقرر تنفيذ المشروع خلال عدة مراحل، على أن يُستكمل في منتصف عام 2024.
ويأتي الإعلان عن الاستثمار الجديد في أعقاب الإنجاز الناجح لخطة تجديد ياس مول بقيمة 500 مليون درهم، والتي تم الإعلان عنها في عام 2021.
وقال سعود خوري، الرئيس التنفيذي لأصول التجزئة في الدار للاستثمار: ستمكننا استثماراتنا في الجيمي مول والحمرا مول من مواكبة متطلبات العملاء المتغيرة من خلال توفير وجهات تسوّق تلائم التوجّهات العالمية التي يشهدها قطاع التجزئة.

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