ورشة عمل في عجمان حول ضريبة الشركات

أبوظبي (الاتحاد)

تابعت الهيئة الاتحادية للضرائب تنفيذ حملتها التعريفية الشاملة لنشر الوعي بضريبة الشركات لدى قطاعات الأعمال في الدولة، من خلال عقد ورشة العمل التعريفية الثالثة بعنوان «المبادئ العامة لضريبة الشركات والأعمال» وذلك في إمارة عجمان.

حضر الورشة، أكثر من 500 ممثل عن الشركات والأعمال المعنية بالقانون الاتحادي بشأن الضريبة على الشركات والأعمال «قانون ضريبة الشركات»، والذي يُطبَّق على السنوات المالية التي بدأت أو تبدأ بعد تاريخ 1 يونيو من العام الجاري 2023.

وعرض ممثلو الهيئة خلال ورشة العمل المحاور الأساسية لنظام ضريبة الشركات في دولة الإمارات، وآليات تطبيقه، ومعايير تحديد مكان إقامة الشركات والدخل الخاضع للضريبة، وغيرها من المحاور المهمة للوصول إلى فهم أفضل من قبل الشركات والأعمال لقانون الضريبة وتعزيز مرونة الالتزام بأحكامه من خلال تقديم المعلومات والتوضيحات التي تمكًن الشركات والأعمال من الاستعداد للوفاء بكافة التزاماتهم الضريبية وتحسين الامتثال الضريبي.

وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: الحضور الواسع لممثلي الشركات والأعمال في ورش العمل التي نظمتها الهيئة حتى الآن في إمارة عجمان، وقبلها في كل من إمارتي أبوظبي ودبي، يؤكد وعي الشركات والأعمال وحرصهم على الامتثال لمتطلبات قانون ضريبة الشركات في الوقت المحدد، ويعكس ثقتهم بإجراءات الهيئة ووسائل الدعم المعرفي التي تقدمها باستمرار للتوعية بالضرائب وتنفيذها من خلال إجراءات مرنة وواضحة وسهلة«.

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت حملة تعريفية شاملة باللغتين العربية والإنجليزية تستمر على مدار العام الجاري لتعزيز الوعي المعرفي بضريبة الشركات وجميع الجوانب التشريعية الخاصة بها، كونها تطبق على الشركات والأعمال المستهدفة للمرة الأولى.